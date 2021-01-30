لجنة «الصحة العالمية» تواصل تحقيقها في أصل كورونا وتتكتم على جدولها

تواصل لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية لليوم الثاني على التوالي، تحقيقها الميداني المتعلق بمصدر فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان الصينية، بعد مرور أكثر من عام على تفشي الجائحة في العالم، وبدأت الزيارة أمس، بمستشفى «جينيينتان» التي استقبلت أول مصابي الفيروس الغامض آنذاك، والتقى الوفد المؤلف من 13 خبيرا دوليا مع العاملين في المستشفى.

وأعقب ذلك زيارة إلى مستشفى مقاطعة هوبى للطب الصيني والغربي المتكامل، وذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، أمس، أن فريق منظمة الصحة العالمية سيقضي بقية يومه الثاني في زيارة متاحف غير محددة ، قبل إجراء «مزيد من المناقشات»، ويتضمن جدول الزيارات الذي يتم التكتم على تفاصيله معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق المدينة الذي ارتبطت به الإصابات الأولى.

ولا تزال تفاصيل مهمة الخبراء قليلة، وتبقى التغريدات التي يُطلقونها، والصادرة عن منظّمة الصحّة العالميّة، المصدر الأساسي للمعلومات، كما أن الصين تكاد تكون شبه متكتمة حول هذه الزيارة شديدة الحساسيّة من الناحية السياسيّة بالنسبة إليها.

وقال مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، إنهم في حاجة إلى جمع كل البيانات والمعلومات، وتلخيص المناقشات في سبيل الحصول على إجابة، موضحا: «هذا عمل معقد، ولكن ما يتعين علينا القيام به هو جمع البيانات والتوصل إلى تقييم لمدى معرفتنا بمنشأ المرض، وما هي الدراسات الإضافية التي قد تكون مطلوبة للتبين من ذلك»، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبدأ الفريق العمل الميداني في مهمته في ووهان، يوم الجمعة الماضي، من خلال لقاء العلماء الصينيين، من بينهم ليانج وانيان، مسؤول لجنة الصحة الوطنية الذي أشرف على استجابة الصين للفيروس العام الماضي، لمناقشة خططهم لزيارة المختبرات والأسواق ومستشفيات في المدينة.