من الصين إلى لبنان.. مساعدات مصر للدول الأخرى مستمرة في الأزمات

في أي أزمة لا تنظر الدولة المصرية إلى نفسها فقط، بل تمد يد العون للمحيطين بها من الدول المجاورة أو حتى البعيدة عنها لتساعدها في الخروج من أزمتها، وكانت جائحة كورونا شاهدة على أكثر من موقف في تقديم المساعدة للعديد من دول العالم في ظل توقف العالم كله أمام تلك الأزمة، آخر تلك المبادرات إعلان مصر إرسالها مساعدات طبية إلى لبنان، وذلك بعد توجيهات من الرئيس السيسي.

وبالتزامن مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، بمصر، وتفشي الوباء في الصين، في بداية مارس 2020، كانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في زيارة لتسليم الصين هدية عبارة عن مستلزمات طبية وقائية، وردت الصين بثلاث دفعات من المساعدات الطبية بعد تفشي الوباء في مصر في شهر مايو بالعام الماضي.

مساعدة مصر للدول الأكثر تضررا من كورونا

وبعد انتشار الفيروس وإعلان حالة الطوارئ في إيطاليا، إبريل 2020، كانت مصر من أولى الدول التي قدمت المساعدات الطبية في محاولة لمساعدة البلد الأوروبي من احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة في العالم تعانى من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين، ورد الشعب الإيطالي بالشكر على جهود الحكومة المصرية.

واستمرت مصر في إرسالها للمساعدات الطبية للدول الأكثر تضررا من الجائحة، حيث قامت «أم الدنيا» في إبريل الماضي، بإرسال شحنة ضخمة من معدات الوقاية إلي المملكة المتحدة البريطانية، لمساعداتها في مجابهة الفيروس، وعبر بعض الوزراء الإنجليز عن شكرهم لمصر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واصلت الحكومة المصرية جهودها في تعزيز وتقوية علاقتها بالدول الصديقة، حيث قامت بإرسال شحنة كبيرة من أدوات التعقيم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ارتفاع نسب الوفيات فيها بصورة كبيرة، ونقص الأدوات الطبية التي كانت تعاني منه.

مصر تساعد 30 دولة أفريقية للتغلب على كورونا

ولم تتوقف الحكومة المصرية عند تعزيزات علاقاتها مع دول الغرب فقط، بل عملت على تقوية ارتباطها بالقارة السمراء التي تنتمي إليها، حيث قامت الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

مساعدات مصر للدول العربية منذ بداية الجائحة

ولم تهمل الحكومة المصرية دورها في تشديد العلاقات العربية بالمنطقة، حيث قامت بتقديم العديد من المساعدات الطبية وغيرها للدول العربية من ضمنها:

-بدأت بإقامة جسر جوي لأعمال الإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

-وإرسال أطنان من الألبان والأدوية لجمهورية العراق الشقيقة في أكتوبر الماضي.

-وفي ديسمبر الماضي قامت الحكومة المصرية بإرسال مساعدات طبية للشعب الأردني والوقوف بجانب المملكة الهاشمية الأردنية في مجابهة فيروس كورونا.

وكان آخر تلك المساعدات في الساعات القليلة الماضية، حيث قامت الحكومة المصرية بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتجهيز 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة، لمساندتها فى مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.