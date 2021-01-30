لو البيانات غلط.. خطوات تصحيح أو تغيير شهادة الميلاد والوفاة والقيد

في كثير من الإحيان يتعرض المواطنين إلى موقف تسجيل بيانات خاطئة من الجهات المعنية بالمستندات الرسمية الخاصة بهم، كما يتطلب توفير الكثير من المستندات مثل بطاقة إثبات الشخصية وشهادة الميلاد وشهادة المؤهل الدراسي وغيرها من المستندات الأخرى، وتعد شهادة الرقم القومي من أهم وأبرز المستندات التي يتمّ استخدامها كإثبات شخصي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، المستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة لتصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

المستندات المطلوبة لتصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة او القيد العائلي

- بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن، أو بطاقة الرقم القومي الخاصة بأفراد العائلة في خالة تصحيح القيد العائلي.

- طلب تصحيح وتغيير قيد الميلاد أو الوفاة أو القيد العائلي مقدم على نموذج رقم 80.

شروط تصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة او القيد العائلي

- أن يكون مقدم الطلب صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

- أن يكون مقدم الطلب يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

إجراءات تصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلي

- يقدم المواطن بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية.

- ثم يتمّ تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح للموظف المختص.

- ثم بعد ذلك يتمّ استلام الشهادة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وحددت مصلحة الأحوال المدنية رسوم تصحيح أو تغيير البيانات الخاصة بشهادة الميلاد والوفاة والقيد العائلي بـ35 جنيهًا للنسخة الواحدة.

جدير بالذكر أنَّ الحكومة المصرية كانت قد اتجهت خلال العام الماضي ومع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين وللحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى بمنع التزاحم على الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.