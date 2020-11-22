8 أدوار لـ حنان ترك ارتبط بها الجمهور

عودة الفنانة المعتزلة حنان ترك، إلى التفاعل مع السوشيال ميديا مجددًا وبالتحديد موقع إنستجرام، الذي سبق وقامت بغلقه وحجب جميع صورها الشخصية، فتح باب التكهنات حول عودتها من جديد لمجال التمثيل، بعدما توقفت في السنوات الثماني الماضية عن الظهور على الشاشة، فيما عدا محاولات قليلة مع مسلسلات كرتونية أو إذاعية، والمشاركة بصوتها فقط.

وتتلقى حنان ترك، منذ فترة عروضًا جادة للعودة للتمثيل، للمنافسة في دراما رمضان 2021، خصوصًا أنها تعد نجمة من طراز مختلف، ولها جمهورها ومعجبيها في كل أنحاء الوطن العربي.

وترصد "الوطن" أبرز الأدوار التي حققت من خلالها حنان ترك، شهرة كبيرة وعلقّت في أذهان المشاهدين.

أحلى الأوقات

عام 2004 جسدت حنان ترك، شخصية سلمى من خلال فيلم أحلى الأوقات، أمام منة شلبي، وهند صبري، تأليف وسام سليمان، إخراج هالة خليل.

حب البنات

"كلهم مصطفى أبو حجر" من أشهر العبارات التي قالتها حنان ترك، التي جسدت شصية غادة في فيلم حب البنات، والتي أصبحت تستخدمها الفتيات عبر السوشيال ميديا، للتدليل على غدر الرجال، الفيلم بطولة ليلى علوي، هنا شيحة، أشرف عبدالباقي، إخراج خالد الحجر، عن رواية نهاد عبدالعزيز، سيناريو وحوار تامر حبيب.

جاءنا البيان التالي

عفت الشربيني، من أشهر الأدوار التي جسدتها حنان ترك من خلال فيلم جاءنا البيان التالي عام 2001، أمام الفنان محمد هنيدي، إخراج سعيد حامد، تأليف محمد أمين.

أوبرا عايدة

عام 2000 قدمت حنان ترك شخصية الدكتورة عايدة، أمام الفنان يحيى الفخراني، خلال أحداث مسلسل أوبرا عايدة، تأليف أسامة غازي، إخراج أحمد صقر.

الوتد

عن رواية الأديب خيري شلبي، قدمت حنان ترك شخصية بسيمة، خلال أحداث مسلسل الوتد عام 1996، إخراج أحمد النحاس، بطولة هدى سلطان، يوسف شعبان، فادية عبدالغني.

لن أعيش في جلباب أبي

ارتبط الجمهور بشخصية نظيرة، التي أدتها خلال أحداث مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، ناهد رشدي، وفاء صادق، منال سلامة، عبدالرحمن أبو زهرة.

المال والبنون

قدمت حنان ترك شخصية ثريا، خلال أحداث مسلسل المال والبنون بجزئيه الأول والثاني، للكاتب محمد جلال عبدالقوي، إخراج مجدي أبوعميرة، بطولة عبدالله غيث، يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز، رشوان توفيق.

السقوط في بئر سبع

عام 1994 قدمت حنان ترك شخصية زينب ابنة الجاسوس موسى حليم ودينا حليم، خلال أحداث مسلسل السقوط في بئر سبع، بطولة سعيد صالح، إسعاد يونس، طارق لطفي، زوزو نبيل، إخراج نور الدمرداش، عن قصة عبدالرحمن فهمي، سيناريو وحوار سامي غنيم.