بالرغم من إعتزالها .. ابن حنان ترك ميلاد نجم جديد في عالم الغناء (صور)

شائعات عدّة، تُثار من آنٍ لآخر، حول الفنان المُعتزلة حنان ترك، تُفيد برغبتها في العودة إلى مجال التمثيل مجددًا، بعد سنوات من العزلة، وتلقيها عروض فنية بشأن إرتداء عباءة الفن من جديد، وهو الأمر الذي تتجاهله تمامًا، وتكتفي بنشر صور لها، من جانب حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يخلُ منزل حنان ترك، من جمال الفن ورونقه، إذ جذب المجال ابن الفنانة المعتزلة، وبات واحدًا من مؤلفي ومُطربي الراب، في أمريكا.

آدم خالد خطاب، الابن الأكبر لـ حنان ترك، بعيد تمامًا عن الأضواء، إذ أنه منزوِ عن الصحافة والإعلام، كما أنّ حسابه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لم يشهد تفاعلاً كبيرًا، رغم إنه واحدًا من أعضاء شركة «Solo 4 Life Records».

جهلة في منطقتي

يقع نجل حنان ترك، في غرام الكلمات الموسيقية، فقد سبق ونشر صورة له عبر موقع «انستجرام»، معلقًا عليها بقوله: «سلاحي هو صوتي أنا الواقعي، الأصولي.. جهلة في منطقتي.. أريد كلمات الأغاني الشرعية على قمة أهراماتي».

القفز بالمظلات

ويهوى آدم خطاب، رياضة القفز بالمظلات، إذ سبق وخاض تجربة قبل نحو 30 أسبوعًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر له مقطع فيديو خلال تلك التجربة، ووجه الشكر إلى القائمين على هذا المشروع، واعدًا إياهم بتكرارها مجددًا.