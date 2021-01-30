فريق سعودي ألماني يبتكر طريقة للكشف المبكر عن السرطان بـ«الأتو ثانية»

صمم باحثون في مجال فيزياء الليزر في مختبر علوم «الأتو ثانية» في كلية العلوم بجامعة الملك سعود مشروعا بحثيا مشتركا (مشروع الليزر من أجل الحياة Lasers4Life - L4L) يهدف إلى تأسيس طريقة جديدة لقياس المؤشرات الحيوية باستخدام تقنيات مبتكرة لليزر الـ«فيمتو ثانية» بالتعاون مع جامعة لودفيج ماكسميليان ومعهد ماكس بلانك للبصريات الكمية في ألمانيا بقيادة البروفيسور فيرنس كراوس وفريقه، وبالتعاون مع أساتذة علم الأوراوم الدكتور خالد الصالح، والبروفيسور جين مارك نوبلتز من مركز علم الأورام الجامعي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

وقال عضو الفريق البحثي للمشروع، الدكتور عبدالله بن محمد الزير، في حديث لوكالة الأنباء السعودية إن مشروع الليزر من أجل الحياة (L4L) سيمكّن من القدرة على التأثير في مستقبل طريقة كشف السرطان وغيرها من الأمراض واكتشاف مؤشرات جديدة، ويجري حاليًا العمل على تجربة سريرية موسعة لاختبار هذه التقنية في الكثير من المراكز الطبية في المملكة وحول العالم.

وأوضح «الزير» أن مشروع الليزر يهدف إلى تقصي جدوى تقنيات الليزر فائقة السرعة المتقدمة جنبًا إلى جنب مع التحليل الطيفي في ابتكار طرق فعالة جديدة للتعرف على السرطان وتحديد ومراقبة الأورام بطرق حساسة وفعالة مبكرًا مع استخدام إحصائيات الذكاء الاصطناعي (بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية).

وبيّن أن فكرة المشروع بدأت عام 2013م بين فريق من علماء الفيزياء ومركز الأورام في جامعة الملك سعود ومعهد ماكس بلانك للبصريات الكمية في ألمانيا لمعرفة إمكانية تطبيق الليزر «الأتو ثانية»، أي جزء من البليون من البليون من الثانية، للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وأنه إذا تم اكتشاف السرطان في وقت مبكر يُمكن السيطرة عليه، ليتم التوصل إلى طريقة جديدة عن طريق سحب الدم من المريض ومتابعة حركة الجزيئات داخل الدم ومعرفة ما إذا كان المريض من المحتمل أن يتأثر بالسرطان أو لن يتأثر به.

ولفت إلى أن برنامج البحث عن البصمة الجزيئية في السرطان لإثبات صحة المبدأ باستخدام تقنية البصريات الكمية المطبقة على كشف سرطان الثدي باستخدام مبدأ الأوضاع الجزيئية للكثير من المتغيرات في الأورام جرى نشر نتائجه الأولية في مجلة (Nature) في عددها الصادر بشهر يناير 2020، إضافة إلى عرض للمبدأ في مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي (ESMO) الذي عُقد في برشلونة، ونُشر عنه في مجلة (Journal Annals of Oncology) .