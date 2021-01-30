24 أغنية و5 مصريين: التفاصيل الكاملة لألبوم أحلام الجديد «فدوة عيونك»

تطرح الفنانة الإماراتية أحلام بعد ساعات قليلة أولى ألبوماتها الغنائية بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 5 سنوات مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، الذى يُعد أكبر ألبوماتها الغنائية من حيث عدد الأغاني، حيث يشهد العمل 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، من بينهم أغنيات «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا ادمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك».

أحلام تطرح 24 أغنية من أصل 40 سجلتهم بصوتها

وتتعاون أحلام مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة، كما سيظهر اسم الشاعر تركي آل الشيخ للمرة الأولى رفقة أحلام.

أما بالنسبة للملحنين، فتتعاون أحلام هذه المرة مع الملحن الموسيقار الدكتور طلال، وسهم وناصر الصالح، وياسر بو علي، وعبد القادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبد الرحمن العثمان.

أما بالنسبة للتوزيع الموسيقي، فتتعاون الفنانة الكويتية مع نخبة من الموزعين، يتقدمهم وليد فايد، ومدحت خميس، وسيروس، وخالد عز، وبشار سلطان، ورأفت، وهشام السكران، وروكيت، ومشاري اليتيم، وأسامة الهندي.

ويعد الملحن محمود الخيامي والموزعين وليد فايد وخالد عز ومدحت خميس وأسامة الهندي، هم المصريون الوحيدون المشاركون في الألبوم، حيث إنها لم تتعامل مع شعراء مصريين في العمل الجديد، واكتفت بالمصريين على صعيد التلحين والتوزيع، ومن بينهم اثنين يعيشان في الخليج وهما وليد فايد ومدحت خميس.

يذكر أن آخر ألبوم للفنانة أحلام طرح تحت عنوان «يلازمني خيالك» عام 2016، واعتمدت خلال الفترة الماضية على الأغنيات السنجل.