أحلام تكشف تفاصيل الحادث الذي تعرض له زوجها

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن الوعكة الصحية التي تعرض لها زوجها مؤخرًا، وتسبب في دخوله المستشفى.

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام، إن زوجها تعرض لحادث تسبب له في بعض الكسور، وإجرائه عملية جراحية.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: "تعرض زوجي لحادث أدى إلى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية".

واستطردت: "اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره ورأسه ورقبته من أي شر".

وتابعت: "الحمد لله تمر ولا تضر، نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته بأتم الصحة والعافية، ويخليك ليّ ولعيالي، شكرا لكل من كلمني وسأل واطمئن ومن دعى له بالشفاء".

وكانت الفنانة أحلام، قد وجهت رسالة إلى زوجها بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج، نظرًا لمروره بأزمة صحية لم تكشف عن تفاصيلها أمس.

وكتبت أحلام في تغريدة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر": "يا لومي فيك يا أبو محمد الغالي حبيبي ألف سلامة عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب، ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني أني بعيده عنك وما أقدر آجي عندك وأشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك أبوي وحبيبي وصديقي وأخوي وقطعة من قلبي".

فيما أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، تلقيها أول جرعة من لقاح كورنا ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر⁧‫ كورونا‬⁩ وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة الشيخ محمد بن زايد ⁧‫لا تشلون هم‬⁩".