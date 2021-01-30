القنصل الروسي بالإسكندرية: سأدعو سياح بلدي لزيارة مطروح (صور)

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه، بديوان عام المحافظة، القنصل العام لروسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان.

ورحب محافظ مطروح، اليوم السبت، بضيف المحافظة الذى يزورها لأول مرة، والذى أكد على استمتاعه بجمال شواطئها كلؤلؤة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال القنصل الروسي إن مطروح تتمتع بالهدوء وانخفاض الازدحام السكاني بها، قائلا: «سأعمل العمل على دعوة السياح الروس لزيارة مطروح»، وجذب السياحة إليها خاصة مع إقبال السائحين الروس على مصر وحبهم لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بها فى مختلف المدن والمحافظات.

وأضاف أن القنصل أن هناك امتدادا وعمقا بين العلاقات المصرية الروسية منذ زمن بعيد والحرص على استمرارها مع التعاون الوثيق فى العديد من المجالات المتنوعة، مشيداً بالحضارة المصرية وعراقتها مع امتدادها التاريخى البعيد خاصة مع وجود علم المصريات الذى يؤكد على أهمية الحضارة المصرية المتعمقة فى التاريخ، وهو ما ينعكس على قوة مصر وأهميتها فى المنطقة، والتأكيد كذلك على عمق وقوة العلاقات بين قادة البلدين والتشاور المستمر فيما بينهما من أجل تحقيق التقدم ونهضة البلدين وتحقيق مصالح شعبى مصر وروسيا.

وأكد محافظ مطروح للقنصل الروسى على ما تتمتع به محافظة مطروح من إمكانيات سياحية متنوعة بشواطئها فى موسم الصيف، وبالإضافة إلى واحة سيوة جوهرة مطروح فى الشتاء، مع ما تزخر به المحافظة من أنواع السياحة المختلفة خاصة الشاطئية والعلاجية والترفيهية والتاريخية وسياحة المؤتمرات، بالإضافة إلى سياحة السفارى وقربها من دول أوروبا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وغيرها من المقومات الطبيعية التى تتميز بها مطروح، مع ترحيب مصر بالتعاون مع الجانب الروسى مما يحقق النجاح لطموحات وتطلعات البلدين.

جدير بالذكر أن مصر وقعت مع روسيا اتفاقية مشتركة لإنشاء أول محطة نووية في مصر على أرض محافظة مطروح، بالتعاون مع الخبراء الروس، ويجرى حاليا تنفيذ المحطة على ساحل البحر فى مدينة الضبعة، ما يوفر الطاقة الكهربائية والمياه فى مدن غرب مصر والساحل الشمالى ويساهم فى المزيد من التنمية الشاملة.