القنصل الروسي بالإسكندرية يؤكد أهمية استفتاء مواطنيه على التعديلات الدستورية

قال قنصل عام روسيا بالإسكندرية، رشيد صديقوف، إن القنصلية الروسية بدأت، اليوم، في استقبال الناخبين الروس للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأوضح صديقوف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اليوم يعد اليوم الرئيسي لعميلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، وأن القنصلية فتحت أبوابها منذ الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد القنصل الروسي، أهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة لروسيا ومستقبلها وللشعب الروسي، مشددا على قوة العلاقات المصرية الروسية التي تشمل شتى مجالات التعاون وتمتد عبر التاريخ.

وأشار صديقوف، إلى الثقة التي تتمتع بها العلاقة بين الدولتين، المستندة على تقاليد الصداقة بينهما، مدللا على ذلك بوصول الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد من روسيا إلى مصر، الخميس الماضي، والتي كان في استقبالها بمدينة الإسكندرية السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو.