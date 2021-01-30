عاجل.. مقتل 5 سوريين بينهم طفل إثر انفجار سيارة مفخخة في «عفرين»

قُتل 5 سوريين بينهم طفل، وأصيب أكثر من 16 آخرين، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة «عفرين» شمالي البلاد والتي يحتلها الجيش التركي ومجموعات إرهابية مرتبطة بها.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، أن سيارة مفخخة انفجرت عصر اليوم في «حي الصناعة» بعفرين الواقعة في ريف حلب الشمالي الغربي.

وأشارت المصادر، إلى أن قوة الانفجار أحدثت أضراراً كبيرة في الحي الذي يتميز بكثرة المحال التجارية والكثافة السكانية.

من جانبه، اوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود نحو 14 مصابا بعضهم في حالة خطرة.

وهذا أعنف انفجار وأول سيارة مفخخة تضرب مدينة «عفرين» السورية، منذ بداية 2021.

وفي سياق متصل، اعتدت فصائل إرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة «سراقب» بريف إدلب الجنوبي الشرقي ما أدى إلى أضرار مادية في منازل السوريين.

وتنتشر في مدينة «إدلب» وريفها مجموعات إرهابية ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

واندلعت أعمال شغب وعصيان من قبل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، المعتقلين في سجن «كامب البلغار» بريف الحسكة الجنوبي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة.

وأشارت مصادر إعلامية ومحلية، إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي، أقدموا على إحراق كل ما هو موجود داخل السجن والذي يضم نحو 5 آلاف إرهابي قبل أن فرض قوات «قسد» طوقاً أمنياً حوله في محاولة منها للسيطرة على العصيان.

سياسيا، أعلن عضو «اللجنة الدستورية السورية» عن المعارضة السورية عوض العلي استقالته من اللجنة، واصفا العملية حول الدستور بالعبثية.

وقال العلي في تسجيل مصور لـ«تلفزيون سوريا»، إن العملية التفاوضية التي شهدت جنيف جولتها الخامسة، عبثية ولا فائدة ترجى منها سوى إعطاء انطباعا أن هناك عملية سياسية والحكومة متفاعلها معها، والحقيقة غير ذلك.

وكانت جولة المحادثات الخامسة للجنة الدستورية المصغرة، اختتمت اعمالها امس الجمعة، دون تحديد موعد لجولة قادمة.

من جانبه، وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، الجولة بأنها مخيبة للآمال، مشيرا إلى أنه سيتوجه قريبا إلى العاصمة السورية «دمشق» ليجري محادثات بعد فشل «اللجنة الدستورية» في بدء صياغة الدستور.