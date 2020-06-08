فيديو.. اعترافات مرتزقة أردوغان بالجرائم في عفرين السورية

اعترف عنصر سابق بميليشيات ما يُعرف بـ"الجيش السوري الحر"، بأنه أثناء إطلاق تركيا لعملية "غصن الزيتون" في عفرين، تم اعتماد "اغتصاب النساء" كأسلوب سائد بين أفراد الفيصل الموالي لتركيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وقال الإرهابي في اعترافه: "بعد اقتتال بين فصائل جيش الإسلام واقتحام مقر فرقة الحمزة لقوا نساء كرديات مسجونين، الجيش الحر اتهم النساء بأنهن يتبعن حزب العمال الكردستاني الكردي، لكن هذا الحكي ما كان صحيح ، وكان اغتصاب النساء بعفرين كان شيء عادي بالنسبة للجيش الحر".

كما أعترف بأن تركيا شنت غارات جوية، دعما للعمليات البرية، وقٌتل على يد الميليشيات الموالية لتركيا مئات المدنيين ونزح مئات الآلاف، فيما قام الجيش التركي والميليشيات التي يدعمها بنهب المدينة حيث تجاوز عدد الفارين من عفرين بسبب العمليات التركية الـ200 ألف مدني.

وجاء في اعترافاته:" صار أي كردي كان معه مصاري أو سيارة كان يتم سرقته بدون تبرير، أي حد معاه مصاري أو سيارة كان لازم يتشلح ولازم يتسرق".