13 خطوة لتطوير الريف المصري: مشروع قومي سيغير حياة 57 مليون مواطن

بدأت وزارة التنمية المحلية فى اتخاذ عدة إجراءات مع المحافظين بشأن انطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فى غضون 3 سنوات، وتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومى.

ورصدت «الوطن» الخطوات الجارى اتخاذها من قبل التنمية المحلية لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع لتغيير حياة 57 مليون مواطن يعيشوا فى تلك المناطق، وهى كالتالى،

-مراجعة خطط كل مركز على حدة، ومطالبة المحافظين بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ المشروع وإزالة المعوقات.

-تأسيس وحدة بكل مركز إدارى بالمحافظات تضم مسئولين لمتابعة التنفيذ ومسئولين للمشاركة الاجتماعية والتوثيق

- إقامة وحدة على مستوى كل محافظة تتولى التنسيق مع جهات التنفيذ بالهيئة الهندسية ووزارة الإسكان ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وإشراك المواطنين في مراحل التخطيط والتنفيذ

- التوثيق الإعلامى للمشروعات الجارية وإعداد أفلام توثيقية لمرحلة ما قبل تنفيذ البرنامج وأثناء وبعد التنفيذ في كافة المراكز المستهدفة.

-مخاطبة المحافظين ورؤساء المراكز التنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بغرض دراسة وتنفيذ نموذج لإقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية قروية

- استغلال مباني الوحدات المحلية بحيث يضم المبني كافة الخدمات من مكتب التموين والبريد والجمعية الزراعية ، والوحدة البيطرية والتضامن الاجتماعى وخلافه.

- التأكيد على اجراء حوار مع المواطنين فى المراكز التى تم اختيارها لخطة تطوير المراكز والقرى

- تشكيل لجنة مجتمعية على مستوى كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وممثلين للكوادر الشبابية والنسائية لمناقشةالمشروعات التى سيجرى تنفيذها ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية وإبداء آرائهم المتعلقة بتحسين عملية التنفيذ

-التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي بإعداد قوائم مبدئية للفئات المستحقة للدعم و رفع كفاءة منازلهم تمهيداً لدراسة هذه الحالات من خلال وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي .

- مخاطبة المحافظات بتوفير الأراضي المطلوبة لكافة المشروعات الإنشائية

-تشكيل لجنة تحت اشراف المحافظ لتتولي هذا الأمر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية

-مخاطبة التنمية المحلية بأى قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من رئيس الوزراء.

-حصر المقاولين المحليين وشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، للتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات بما يوفر فرص عمل لأبناء تلك القرى.