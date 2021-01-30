«تجارة القاهرة» تعلن جداول امتحانات الترم الأول على موقعها الإلكتروني

بدأت الجامعات الحكومية، اليوم، إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 2020/2021، وفقا لمنظومة التعليم الهجين، المقرر انطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، اليوم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها 23 فبراير المقبل، وتنتهي 27 مارس المقبل، وكشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، البدء في الإعلان عن جداول الامتحانات بدءًا من أول فبراير المقبل.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه سيتم الكشف عن جداول امتحانات الكليات بدءا من الثلاثاء المقبل، وفقا لمنظومة التعليم الهجين.

وصرح رئيس جامعة حلوان، بأنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في أثناء الامتحانات، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طول فترة التواجد بالجامعة.

وأضاف الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة شرعت في إعلان جداول امتحانات التيرم الأول، مؤكدا أن موعد انطلاقها يوم 21 فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر، مؤكدا أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.