«حياة كريمة»: حملة للكشف المبكر عن إعاقات الأطفال بالقرى

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة الكشف المبكر عن إعاقات الأطفال باتت ضمن التدخلات المستهدف تنفيذها في المرحلة الثانية للمبادرة والتي تحوَّلت خلال هذا الأسبوع لمشروع قومي لتطوير الريف المصري.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن إعاقات الأطفال في كل القرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها 1500 قرية، بخلاف تسيير مجموعة كبيرة من القافل الطبية التي تستهدف الكشف المبكر للأطفال أقل من 5 سنوات في القرى المستهدف العمل فيها، وسيتم فحصهم طبيا للكشف المبكر عن الإعاقات الخاصة للأطفال.

وأوضح أن الإعاقات الخاصة للأطفال تنقسم إلى قوافل تخصص كشف مبكر للإعاقات البصرية والسمعية والتقذم والنطق ومجموعة كبيرة من التخصصات التي توفر الكشف المبكر وتحمي هؤلاء مستقبلا من إعاقات مستقبلية، وكلما كان الكشف عن احتمالات الإعاقة مبكرا فيسمح بتنفيذ تدخلات طبية سريعة تحمي من الإعاقات المستقبلية للأطفال.

وأكد أن المبادرة تستهدف الكشف على أطفال 1500 قرية بنسبة أطفال في تلك الفئة العمرية الأقل من 5 سنوات من الممكن أن تصل لـ13% من تعداد القرى التي سيجري تطويرها، ويبلغ عدد المواطنين فيها 18 مليونا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.