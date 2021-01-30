حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتنظيف ميدان محطة مصر بالإسكندرية

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، اليوم، حملة شاملة مكبرة بميدان محطة مصر في الإسكندرية؛ لإزالة الإشغالات، وفصل الوصلات الخلسة، ورفع المخلفات، بحضور سكرتير عام الحي، ومشاركة الإدارات المعنية كافة.

ووفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، دفع بحملة شاملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات، والفروشات والتعريشات، وفصل الوصلات الكهربائية الخلسة والعشوائية، ورفع المخلفات بميدان محطة مصر ومحيطه.

وتوجهت الحملة إلى سور محطة القطار، وحديقة الشهداء، ومحيط السنترال، وبداية شارع الخديوي، وموقف «مشاريع بحري، وأتوبيسات النقل العام».

ورفعت العديد من حالات الإشغالات المتنوعة والتعديات؛ وفروشات الباعة الجائلين، وتوسعة الميدان أمام المارة، بمعرفة إدارة أشغال الطريق، وفصلت وأزيلت الكثير من الوصلات الكهربائية العشوائية والخلسة، التي يقوم بها الباعة الجائلين، بمعرفة إدارة الكهرباء.

ورفع 12 طن مخلفات قمامة وأتربة، ناتج تطهير ونظافة الميدان، بمعرفة إدارة النظافة بالحي، ونظافة وغسيل الرصيف المجاور لسور السكة الحديد، بمعرفة شركة نهضة مصر.

الحي: استمرار الحملات لمنع عودة الباعة الجائلين

وأكد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أن الحملات مستمرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، وفرض القانون، وفتح للشوارع والأرصفة أمام المارة، والارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري لميدان محطة مصر، وجاري المتابعة لعدم عودة الإشغالات.

وأوضح «يوسف» أن الحي ينفذ حملات متتالية على تلك المنطقة الحيوية، لمنع عودة الباعة الجائلين مجددا، وفرض سيطرة القانون، والحفاظ على المنظر الحضاري والجمالي للمدينة الساحلية.

شارك في الحملة مديري إدارات إشغال الطريق والإعلانات، والمتابعة، والنظافة، والحدائق، ومعاون رئيس الحي للخدمات، ومدير العلاقات العامة، ورئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات؛ ومدير عمليات وسط بشركة نهضة مصر.