أول تعليق من رئاسة المطرية على بكاء طفل صادرت حملة ميزان والده البائع

أثارت صورة بكاء طفل صادرت حملة الإشغالات ميزان والده الذي يعمل بائعا جائلا في شوارع المدينة، غضب أهالي المطرية بمحافظة الدقهلية، وهو ما تفاعل معه رئيس المركز وأحال الواقعة للتحقيق، مهددا بأنه في حالة التجاوز مع المواطنين سيتم إحالة المتسبب إلى النيابة الإدارية.

كانت صفحات التواصل الإجتماعي تداولت صورة لموظف الإشغالات وهو يحمل ميزان البائع الجائل بكل فخر، بينما يقف الطفل في الخلفية يبكي على ما حدث مع والده، وهو ما تفاعل معه مستخدمي اليوشيال ميديا، وطالبوا بمحاسبة المتسبب في بكاء الطفل، حيث إن الحملة كانت على مكبرات الصوت ولم تكون على الموازين.

وانتبهت رئاسة مركز ومدينة المطرية إلي أنها هي من صورت ونشرت الصورة على صفحتها الرسمية، فحذفوا الصورة من بين ألبوم صور نشروه مع الحملة.

وأصدرت رئاسة مركز ومدينة المطرية بيانا بخصوص واقعة مصادرة ميزان خاص بأحد الباعة الجائلين بمركز ومدينة المطرية قالت فيه، «نظرا لما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أحال محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، الواقعة بكافة ملابساتها للتحقيق بالشئون القانونية، وذلك برقم 103 بتاريخ 28/1/2020، وفي حال ثبوت صحة ما جاء بها سيتم إحالتها للنيابة الإدارية لإعمال شؤونها وفقا لأحكام القانون».

وجاء بالبيان، «أفاد رئيس المركز بأن الوحدة المحلية ملتزمة بتطبيق القانون مع كامل الاحترام لجموع أهالي المركز وحسن معاملتهم ونأسف لهذا الأمر والله الموفق حفظ الله مصر حفظ الله الوطن».

ونشرت رئاسة المطرية بيانا بنتائج حملة الإشغالات ذكرت فيه، «وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع الإشغالات المتحركة والثابتة والحفاظ علي الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين بالمراكز والمدن والاحياء، كلف محمد محمد كمال حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، الدسوقي حماد، نائب رئيس المركز، والسيد جبر، رئيس قسم الاشغالات، بمتابعة فريق العمل بقسم الإشغالات ورفع الإشغالات بشارع سعد زغلول، ورفع الإشغالات داخل المدينة ومصادرة مكبرات الصوت، وتمت مصادرة عدد 5 مكبر صوت، واثنين ماكينة تشغيل المكبر ورفع الإشغالات المتحركة من بعض الشوارع الرئيسية من المدينة».