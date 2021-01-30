مدرب تشيلسي يخطط لرسم البسمة على وجه «المهاجم العابس»

يخطط المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، إلى بث روح الثقة في مهاجم البلوز ومواطنه تيمو فيرنر، ورسم البسمة على وجهه العابس بعد تراجع مستواه مؤخرا.

وكانت انطلاقة فيرنر، القادم من لايبزيج في يونيو الماضي، قوية مع الفريق الإنجليزي، تحت قيادة المدرب السابق فرانك لامبارد.

وتمكن اللاعب الشاب من تسجيل 8 أهداف في أول 13 مباراة مع البلوز في جميع المسابقات، لكن بعدها، أحرز فيرنر هدفا واحدا في 16 مباراة، وأهدر ركلة جزاء ضد لوتون تاون، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة بيرنلي، غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز: «في الوقت الحالي، يمكنني أن أرى وجهه (فيرنر) عابسا قليلا، وأستطيع رؤية الأعباء على كاهله».

وأضاف «ينشغل كثيرا بمستواه، وهذا يبين شخصيته الرائعة».

وأكد أنه «من المهم إعادة بناء الثقة في نفسه (فيرنر)، واستعادة الابتسامة، والتوقف عن الشك في قدراته».

وأوضح «مهمتي مساعدته، وإيجاد المركز الذي يمكنه استغلال قوته فيه».

ويريد توخيل من مواطنه الشاب التركيز في استغلال قدراته بالمناطق الهجومية، بعدما أثيرت شكوك حول قدرة المهاجم الألماني على اختراق الدفاعات في الأسابيع الأخيرة.

وفي هذا الصدد قال توخيل «إنه سريع جدا، ويحب اللعب في الخط الأخير بإيقاع سريع.. ويميل قليلا لليسار، ويمكنه تسلم الكرات في مساحات مفتوحة».

وأردف «هل يمكنه التطور واستغلال قواه في المساحات الضيقة؟ أنا مقتنع تماما بذلك، لأنه لا زال شابا ودودا، ويحرص على التعلم».

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أيام، تولي توخيل المسئولية الفنية للبلوز خلفًا للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.

وأكد تشيلسي عبر موقعه الرسمي تعيين توخيل بعد عامين ونصف قضاهما رفقة باريس سان جيرمان قبل أن تتم إقالته الشهر الماضي وتعيين ماوريسيو بوكيتينو بديلًا له في الفريق الفرنسي.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021 ">

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

وكان تشيلسي قد أعلن، انتهاء علاقته رسميًا بفرانك لامبارد، وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل ستامفورد بريدج.

وتعاقد تشيلسي مع توخيل لمدة عام ونصف مع وجود بند بإمكانية تمديد التعاقد في المستقبل.

وقال توخيل في أول تعليق له بعد توليه المسئولية: «أود أن أشكر نادي تشيلسي على ثقتهم بي وبطاقم العمل، لدينا جميعًا احترامًا كبيرًا لفرانك لامبارد، وما فعله في تشيلسي».

وختم «في الوقت ذاته لا أطيق الانتظار لمقابلة فريقي الجديد والمنافسة في الدوري الأكثر إثارة في عالم كرة القدم».