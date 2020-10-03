موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

يستضيف فريق تشيلسي نظيره كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة ضمن لقاءت الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز المعروف باسم "البريميرليج"، اليوم السبت، الموافق 3 أكتوبر 2020.

وتستعرض جريدة "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة موعد مباراة فريق تشيلسي ضد فريق كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج والقنوات الناقلة.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

تنطلق صافرة بدء مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، والساعة 13:30 بتوقيت أبو ظبي بالإمارات.

القناة الناقلة تشيلسي ضد كريستال بالاس

تنقل مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة "بي إن سبورتس إتش دي "1، أو"beIN Sport HD 1"، ويعلق على المباراة يوسف سيف.

تشكيل فريق تشيلسي

ومن المتوقع أن تشمل تشكيلة فريق تشيلسي في حراسة المرمى، إدوارد مندي، وخط الدفاع، ريكي جيمس، تياجو سيلفا، كريستنسن، بن تشيلويل، وخط الوسط، كوفاتشيتش، كانتي، وخط الهجوم، تيمو فيرنر، هافرتز، ماونت، إبراهام.

ترتيب الفريقين في الدورى الإنجليزي

ويعاني فريق تشيلسي من ضعف في المستوى وأداء غير مقنع لجمهوره، رغم إعلانه عن عدد من التعاقدات المميزة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي.

ويحتل نادي تشيلسي في المرتبة التاسعة في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد أربعة نقاط.

ويسعى البلوز بقيادة لامبارد للفوز، ومحاولة إرضاء الجماهير، بعد المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق في بداية الموسم.

وفي المقابل يؤدي الفريق المنافس كريستال بالاس مستوى جيدًا حتى الآن، حيث فاز في مباراتين وخسر في واحدة، ويتقدم في الترتيب على منافسة تشيلسي حيث يتواجد في المركز السادس ومعه من الرصيد ستة نقاط.