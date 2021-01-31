حفلات جنسية ورحلات سفر لأوروبا.. وسائل جذب نصاب للإيقاع بضحاياه

«كنا بنجذب الزبون بوجود حفلات جنسية ورحلات سفر إلى دول أوروبية، عشان نقلبه بس المباحث كشفت الموضوع»، تلك الكلمات نطق بها صاحب محل يبيع أعراض سياحية في البحر الأحمر عقب القبض عليه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم حفلات جنسية ورحلات سفر إلى بعض الدول الأوروبية، وأنه خدع عددا من المتهمين واستولى منهم على مبالغ مالية تقترب من 500 ألف جنيه، ونسبت النيابة للمتهم تهمة النصب وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحريات: المتهم استخدم فيس بوك لاصطياد ضحاياه

تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أكدت قيام صاحب محل «يحمل جنسية أجنبية»، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، بالنصب والاحتيال على بعض الأشخاص من راغبى الإقامة داخل البلاد، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير الموافقات اللازمة لهم، وقيامه بإنشاء حساب إلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والإعلان من خلاله على توفير تأشيرات دخول للبلاد بغرض السياحة، وإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للإقامة داخل البلاد «خلافاً للحقيقة»، من خلال إحضار عقود إيجار وحدات سكنية وتوثيقها لهم ، وأنه يقوم بدور الوساطة بين راغبى الحصول على التأشيرات ومكتب للخدمات بإحدى الدول الأجنبية عن طريق إرسال صور حجوزاتهم لأشخاص داخل البلاد يقومون بدورهم بإنهاء الإجراءات، وأنه يقوم بذلك النشاط نظير مبالغ مالية.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه، وكذا العديد من صور جوازات السفر الخاصة براغبى الحصول على تأشيرات دخول للبلاد، وتمكنت أجهزة الأمن من رصد المتهم وضبطه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.