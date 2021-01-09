صدفة تكشف عملية نصب باسم مباحث القاهرة في الزيتون.. والسر «البيتكوين»

من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بدأت وقائع تلك الجريمة تتشكل، كان أحد الطرفين طالب والآخر عاطل قدم نفسه للطالب على أنه مهندس اتصالات، وحاصل على الدكتوراة، دار بينهما حديث طويل حول عملة البيتكوين، وأخبر العاطل ضحيته أنه قادر على تعدين تلك العملات والعكس، انبهر الطالب بمعلومات العاطل، ولذلك لم يفكر أو يقاوم الإغراء عندما طلب منه العاطل إحضار 500 الف جنيه عملات مختلفة، يورو ودولار وجنيه استرلينى، حتى يقوم بتحويلها لعملة بيتكوين، باهظة القيمة المالية.

مقهى فى الزيتون

وصل الطالب إلى المكان المتفق عليه، حسب ما كشفته التحريات، حيث كان الاتفاق أن يحضر الطالب بحقيبة الأموال أمام مقهى فى منطقة الزيتون بالقاهرة، ووقف الطالب بالفعل فى الشارع حاملا حقيبة النقود، كان يعتقد أنه على بعد خطوات قليلة من الثراء الفاحش، لكن فجأة توقفت أمامه سيارة ميكروباص نزل منها 6 أشخاص وحاولوا خطفه وإدخاله السيارة بالقوة بعد أن ادعوا أنهم قوة من مباحث القاهرة.

صدفة تضبط الشرطة المزيفة

كادت الجريمة أن تتم كاملة، لولا تصادف مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فقامت القوة بإبلاغ شرطة النجدة عبر جهاز اللاسلكى بتواجد مجموعة من الأشخاص داخل سيارة ميكروباص أمام أحد المقاهى ومحاولتهم اصطحاب أحد الأشخاص داخل السيارة، عقب ادعائهم كونهم رجال شرطة من مباحث القاهرة.

تحركت قوة أمنية على الفور وتمكنت من ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظات القاهرة وبنى سويف والقليوبية، لأحدهم معلومات جنائية، وذلك اثناء استقلالهما سيارة أجرة ميكروباص قيادة سائق مقيم بالمنوفية، وقيامهم باستيقاف طالب مقيم بالقليوبية والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، ومحاولة اقتياده داخل السيارة.

المجنى عليه: تعرفت على المتهم عن طريق النت

قال المجنى عليه، إنه تعرف على أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى حيث أوهمه الأخير بقدرته على توفير عملة (البيتكوين) نظير المبالغ المالية، واتفق معه على التقابل أمام المقهى لإتمام عملية البيع.

وأضاف الطالب المجنى عليه أنه عقب وصوله فوجئ بحضور باقى المتهمين منتحلين صفة رجال الشرطة وقاموا بالاستيلاء منه على المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، بينما نفى قائد السيارة صلته بالواقعة حيث قرر بقيام المتهمين باستيقافه واستقلال السيارة صحبته من القليوبية عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة.

وقال المتهمون إنهم كانوا يخططون لخطف الحقيبة لكنهم وجدوا الشاب صغير السن فقرروا خطفه لإجبار أسرته على دفع الفدية.

تمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.