«التضامن» تُحذر من محاولات نصب «باسمها» تحت غطاء «تحديث البيانات»

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي، مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اتصال أشخاص يدعون انتسابهم للوزارة بمواطنين ويطلبون منهم إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات من الوزارة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بتوخي الحذر تجاه محاولات «النصب» باسمها لسرقة أموالهم تحت مسمى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على مساعدات.

وأوضحت الوزارة، أن أية إجراءات أو قرارات جديدة يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعها الرسمي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوزارة: لا يحق لأحد جمع تبرعات من نفسه

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، إنّه لا يحق لأحد جمع تبرعات من نفسه، وذلك مخالف للقانون.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّه حال ثبت أنّ أي جمعية أو أي شخص يجمع تبرعات دون ترخيص رسمي من الوزارة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، موضحا أن أي جمعية تجمع تبرعات يجب أن تكون حاصلة على ترخيص جمع المال من الوزارة، أو من مديرية التضامن التابع لها الجمعية، فهناك ضوابط للتبرعات.

ولفت مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، إلى أنّه يجب الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن قبل التبرع، وأن يكون الترخيص مكتوبا فيه رقمه والغرض منه، وأن تتأكد الجهة الإدارية من أنّ الأموال التي تمّ جمعها وجهت للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات.

وناشد عبد الموجود، المواطنين بالتأكد من ترخيص من وزارة التضامن بجمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.