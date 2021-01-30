الصحة: وصول 3 لقاحات لـ كورونا تباعا خلال الأسابيع المقبلة

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إنه جرى وصول 50 ألف جرعة تطعيم لفيروس كورونا منذ حوالي 4 أسابيع، والأسبوع الماضي وصلت كميات أخرى، ومن المنتظر وصول شحنات الأسبوع المقبل والأسابيع المتتالية، سواء من الشركات الصينية أو لقاح استرازينيكا أو اللقاح الروسي.

الأعداد المعلنة هي من توجهت للمنشآت الصحية الحكومية

وأضاف «عبدالفتاح» خلال لقاء ببرنامج «من القاهرة»، المذاع على شاشة قناة sky news عربية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن أعداد المصابين جراء فيروس كورونا في مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا وفق ما رصدته الوزارة في شهري ديسمبر ويناير، بنسبة 50%، كما أن هناك انخفاضًا الأسبوع الماضي وما قبله يصل لـ 15%، لافتا إلى أن الانخفاض لا يقتصر فقط على الإصابات المؤكدة، ولكن أيضًا على الحالات المترددة على المستشفيات، والذي انخفض للنصف.

اللقاحات ستصل في التوقيتات المتفق عليها

وأشار، إلىأنه لا يتم تسجيل عدد الحالات إلا فقط من توجهت لمنشآت طبية وحصلت على الخدمة وأجريت لها مسحة الـpcr، وهذا يحدث في مصر والعالم أجمع، بينما الحالات البسيطة يتم عزل نفسها منزليًا، والأرقام المعلنة للحالات التي تلقت الخدمة في المنشآت الطبية الحكومية.

وصول 50 ألف جرعة خلال الأسابيع الماضية

ولفت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إلى أن مصر كانت عضوًا مشاركًا منذ بدء التجارب السريرية الخاصة باللقاحات، وقررت تنويع مصادر اللقاح التي تحصل عليه، لذلك هناك تعاقدات ملزمة بين مصر والعديد من الشركات المنتجة للقاح، ما يضمن وصول اللقاح في توقيتات متفق عليها، والدليل على ذلك بدء تطعيم الأطقم الطبية ووضع الخطة التنفيذية لكافة الفئات المستهدفة، على أن تستكمل حين وصول التطعيم تباعًا على مدار الأسابيع المقبلة.