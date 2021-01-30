المجر تطعم رياضييها ضد كورونا.. وتجهز ملف أولمبياد بودابست 2032

بدأت اللجنة الأولمبية المجرية في تطعيم الرياضيين في البلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا لمساعدتهم على الإعداد للاستحقاقات الأولمبية المقبلة.

وتستعد المجر لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو في وقت لاحق من العام الحالي، والدورة الشتوية التالية في بكين العام المقبل.

وبحسب بيان، قررت اللجنة الأولمبية المجرية تطعيم 868 رياضيا مرشحين للتأهل للدورتين المقبلتين.

وأدى تفشي كورونا إلى تأجيل دورة الألعاب الصيفية التي كانت مقررة في العام الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو إلى 2021.

وبعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية العاملة في المجر، بدأ تطعيم الرياضيين.

بودابيست 2032

على جانب آخر، تدرس المجر التقدم بعرض رسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.

وانتخبت اللجنة الأولمبية المجرية لجنة (بودابست 2032) المكونة من 8 أعضاء، والتي من المقرر أن تجري تقييما للموقف بحلول العام المقبل.

وبحسب أتيلا سزالي-بيرزيفيتشزي، رئيس لجنة بودابست 2032، فإن الهدف الحصري للجنة هو إجراء دراسة شاملة لإمكانية تقدم بودابست بملف ترشحها لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.

وأضاف: المهمة الرئيسية هي عمل دراسة جدوى شاملة وتقييم الأثر الاقتصادي الكلي، وهي مهمة معقدة من الممكن أن تستغرق عاما ونصف العام.

وانسحبت بودابست من استضافة الأولمبياد في الماضي، إذ كانت تقدمت بملف لتنظيم الأولمبياد الشتوي عام 2024.

وسبق لبودابست أن نالت شرف استضافة بطولة العالم للألعاب المائية لعامي 2017 و2027، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2023.

كما تحتضن بعض مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) التي تأجلت إلى صيف العام الحالي.

وتهتم ألمانيا وأستراليا أيضا بالتقدم بملف محتمل لتنظيم أولمبياد 2032، حيث تدرس مدينة بريزبين الأسترالية ومنطقة راين رور الألمانية الترشح لاستضافة الدورة.

ومن المقرر أن تجرى دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، فيما تستضيف مدينة لوس أنجيليس الأمريكية أولمبياد 2028.

بينما تأجلت أولمبياد طوكيو إلى الصيف المقبل بدلا من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.