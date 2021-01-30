وكيل صحة الشرقية يتلقى لقاح كورونا وتطعيم فرق فاقوس بنسبة 100%

تلقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، داخل مستشفي فاقوس النموذجي، الذي سجل الانتهاء من تطعيم جميع أفراد الأطقم الطبية والعاملين في المستشفى بنسبة 100%.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة لمستشفى فاقوس، بعد الانتهاء من تطعيم كافة الفرق الطبية بأقسام العزل، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة، مقدمين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، على الدعم المستمر للفرق الطبية على مستوى الجمهورية، وخاصةً في محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تطعيم عدد 408 أفراد من الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفى فاقوس، بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، بنسبة 100% من أعضاء الفرق الطبية التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك منذ بدء تطعيم الفرق الطبية بمبنى العزل بالمستشفى، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وقال «مسعود» إن لقاح فيروس كورونا، الذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصين، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين، يفصل بينهما 21 يوماً، مؤكداً أن اللقاح أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، يتم توفير اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للحفاظ على جميع المواطنين، بدءاً من خط الدفاع الأول من الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من مرضى الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أنه يتم، قبل إعطاء التطعيم، التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية والمواطنين بالفئة المخصصة من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة، وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335 الذي أعلنت عنه وزارة الصحة.