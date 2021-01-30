خبير أوبئة: لا فرق بين سينوفارم وأسترازينيكا والموجة الثانية مرت بخير

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إنه لا يوجد فارق بين اللقاح الصيني سينوفارم ولقاح أسترازينيكا من حيث الفعالية، فكلاهما يؤديان نفس الغرض، كما أن كافة اللقاحات التي تم تسجيلها حتى الآن نسبة الحماية بها تصل لـ 100% من الأعراض الجانبية الحادة.

الأعراض الجانبية لكل اللقاحات حتى الآن بسيطة

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الأعراض الجانبية لكل من اللقاح الصيني ولقاح أسترازينيكا حتى الآن بسيطة مثل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مماثلة لأعراض نزلات البرد العادية.

لا فرق بين لقاحات أسترازينيكا واللقاح الصيني

وأشار أستاذ علم الأوبئة، إلى أن التكنولوجيا الخاصة بـ اللقاح الصيني تختلف عن لقاح أسترازينيكا، لكن لا فرق بين لقاحات أسترازينيكا واللقاح الصيني، و تتم عملية قياس اللقاحات من خلال فعالية اللقاح وعدم وجود أعراض، فالأعراض وتأثيرات اللقاح على الجسم خلال الفترات الأولى من الحصول على اللقاح كانت بسيطة جدًا.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء، أن اللقاح الصيني يعمل على الفيروس نفسه ويتم حقنه لاكثر من شخص، وأسترازينيكا يعتمد على لقاح مختلف ويحقن الفيروس به، لكن فعالية اللقاحات واحدة ولا تختلف كثيرًا بين الواحدة والأخرى، مؤكدًا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» مرت على مصر بأمان.

الموجة الثانية من كورونا مرت على مصر بأمان

وتابع: «هذا واضح للغاية من بدء انخفاض أعداد الإصابات، لكن يجب الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة وتجنب الوجود في الأماكن المزدحمة، وهناك تفاؤل كبير بتخطي أزمة فيروس كورونا، فالموجة الثانية من الفيروس تعرضت لها مصر بدون تأثيرات كبيرة».