تاج الدين: تجاوزنا ذروة فيروس كورونا وانخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إننا تجاوزنا ذروة فيروس كورونا، وذلك لأن العدد الكبير الذي تم تسجيله في آخر شهر ديسمبر وأول شهر يناير بدأ يقل بالفعل سواء على مستوى الأرقام الرسمية التي تعلن أو الحالات التي تعالج خارج المنظومة، والجميع يشعر بذلك من خلال الوثائق والأرقام، وبالفعل هناك انخفاض في عدد الحالات خلال الفترة الحالية، لكن من المهم أننا ما زال لدينا حالات والمستشفيات تستقبل المرضى فيجب أن نستمر بشدة في تطبيق كل الوسائل الاحترازية والوقائية.

الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، على فضائية القناة الأولى، أنه «طالما في حالات موجودة وتعالج يجب أن نستمر في تطبيق كل الإجراءات وخاصة أننا نرى إعلاميا وجود حالات كثيرة في مختلف أنحاء العالم سواء في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، أو جنوب شرق آسيا، والعالم كله مفتوح على بعضه، فيجب أن نحترس بشدة خلال الفترة المقبلة».

وتابع، أن كلمة «موجة» معناها أن الحالات تأخذ شكل الموجة ويكون هناك ارتفاع في الأعداد وتصل إلى استقرار جزئي في عدة أيام ثم تبدأ في الانخفاض، ولكن مقارنة بالموجة الأولى للفيروس نجد أن الموجة الثانية تختلف قليلا، لكن في جميع الأحوال هذا هو الشكل الطبيعي الخاص بانتشار الأوبئة في كل العالم سواء هذا الوباء أو غيره من الأوبئة.

استمرار الدراسة في الجامعات والمدارس بشكل إلكتروني قلل من عدد الإصابات

وأكد، أن الفترة الماضية كان هناك نوع من التشديد الحكومي وقرارات مجلس الوزراء بخصوص الالتزام بشدة بالإجراءات الوقائية سواء على مستوى التجمعات أو التعامل في الأماكن العامة أو على مستوى استخدام الكمامات ووسائل النظافة، ويصاحب هذا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الدراسة في الجامعات والمدارس بشكل إلكتروني، وهو ما قلل بشدة من زيادة عدد الحالات.