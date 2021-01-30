هوندا وBMW ومرسيدس.. كيفية الحصول على سيارة في مزاد علني يوم 7 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم «مزاد علني» لبيع سيارات جهات حكومية ونيابات، يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

أنواع السيارات: «ملاكي وميكروباص وبيك اب ونقل وموتوسيكل وجرار زراعي ومقطورة»، ماركات: «رينو - سوزوكي - بيجو - أوبل - نصر - شيفروليه - هيونداي - تويوتا - كيا - اسبرانزا - دايو - BMW - جاوا - برليانس - بيدفورد - GMC - مازدا - داتسون - رانج روفر - بيلاروس - اسكودا - روماني - ايسوزو - سي زد - لاند روفر - فانتوم - مرسيدس - افيكو - هينو - فيات - ياماها - هوندا».

وأشارت الهيئة، إلى أنّه في حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة الرسو على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.