للمرة الثانية.. ترامب يعرض سيارته الفيراري للبيع في مزاد علني

يمتلك دونالد ترامب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، سيارة «ferrari F430»، لونها أحمر بفرش داخلى «بيج»، موديل 2007، وحسب ماورد من «The Drive» أنه اشتراها «زيرو» في 2007، بمبلغ أقل من 168 ألف دولار.

ظلت السيارة مع دونالد ترامب لمدة 4 سنوات وباعها فى 2011، وفى مارس 2013، بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اشتراها مرة أخرى من مزاد علنى فى «فورت لودرديل» بسعر 240 ألف دولار.

وقيل فيما بعد، كما ذكر «The Drive»، أن السيارة كانت بسعر 250 ألف دولار واشتراها ترامب بمبلغ 240 ألف دولار، وعرض أيضا شخص آخر فى المزاد 270 ألف دولار، ولكنها كانت من نصيب الرئيس الأمريكي.

ولم يعلم أحد حتى الآن هل مارس ترامب ضغطا على المنظمين فى المزاد للحصول على سيارته القديمة مستعينا بمنصبه فى ذلك الوقت أم لأ.

وامتلك ترامب، مرة أخرى سيارته الفيرارى F430، فى مارس 2017، وكان المالك الأول ومن ثم الثالث، وظلت معه طوال الفترة الماضية.

وللمرة الثانية، سيتم بيع سيارة ترامب الفيراري، بالمزاد العلني خلال الأيام الأخيرة من فترة رئاسته ، وكما أشار «The Drive»، من غير الواضح كيف سيؤثر ذلك على سعرها.

تشير قائمة مزادات «ميكوم»، إلى أن السيارة تأتي مع نسخة من العنوان الأصلي الذي يحمل عنوان «برج ترامب» في مدينة نيويورك ، إلى جانب توقيع الرئيس المنتهية ولايته.

وسيقام المزاد فى الفترة من 7 الى 16 يناير، وتبلغ قيمة السيارة «فيرارى F430» موديل 2007 من 400 الى 500 ألف دولار.

وبحسب ماورد من The Drive سيكون مالكها الجديد هو الرابع وسيودع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، سيارته الفيرارى للمرة الثانية.

الجدير بالذكر أن دونالد ترامب ضغط على مسؤول لتزوير نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالحه، وفشلت جميع محاولاته الثلاث للتشبث بالسلطة.