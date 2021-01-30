إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في حادثي سير منفصلين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة، بإصابات مختلفة، اليوم السبت، في حادثين منفصلين، وقع أحدهما بطريق ديمو «بني سويف الفيوم الجديد»، والثاني على الطريق الصحراوي الشرقي «بني سويف- الزعفرانة»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وفي الحادث الأول، تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق ديمو «بني سويف الفيوم الجديد»، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من هيئة الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والمرور لرفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين وهم: رجب عبد الصمد محمود، 26 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وطفلته «ريتاج» 5 سنوات، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، وعفاف عبد الصمد منجد، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وفي الحادث الثاني، أصيب مندوب مبيعات، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف الزعفرانة الجديد وتم نقله إلى المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصاب «محمد.ر.ي» 43 سنة، ومقيم بمحافظة بني سويف، مندوب مبيعات مصابا بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم.

ووجه الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.