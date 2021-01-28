مجلس جامعة بني سويف يستعرض البرامج المقترحة للجامعة الأهلية

استعرض مجلس جامعة بني سويف، خلال اجتماعه الـ192 اليوم الخميس، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، البرامج المقترحة الخاصة بالجمعيات الأهلية، بعد دراسة مجالات العمل المستقبلية، واحتياجات إقليم شمال الصعيد، فضلا عن دراسة الجدوى الاقتصادية للبرامج المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ البرامج المقترحة تشمل: الطب، طب وجراحة الأسنان، العلاج الطبيعي، دكتور الصيدلة بكلية الصيدلة، هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة الموارد المائية والبيئة، هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، هندسة الإلكترونيات واتصالات الفضاء، وهندسة الطيران بكلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف الدكتور منصور، أنّ البرامج تشمل برنامج إدارة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وهندسة الوسائط المتعددة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرامج جيولوجيا البترول والتعدين، وعلوم وتكنولوجيا النانو، والكيمياء الحيوية، وإدارة موارد المياه والبيئة والتغيرات المناخية بكلية العلوم.

كما تشمل البرامج، المحاسبة والتسويق ونظم المعلومات، نظم معلوماتية الأعمال، والتأمين وإدارة المخاطر المالية بكلية العلوم الإدارية الرقمية، وبرامج الترجمة التحريرية والفورية واللغة الكورية واللغة الصينية، وتصميم الوسائط الرقمية والمرئية والبث الرقمي، والإدارة الإلكترونية للمنشآت السياحية والفندقية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية، إضافة إلى برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينما والإعلام بكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال.