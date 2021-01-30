استطلاع: ثلث المصوتين لحزب أردوغان في انتخابات 2018 يشعرون بالندم

أعلن محمد علي قولات رئيس شركة «ماك» لاستطلاعات الرأي، عن نتائج آخر استطلاع رأي أجرته الشركة، وكشف عن تحول ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان إلى «حزب الخير»، و«حزب ديفا»، و«حزب المستقبل»، بعد التحول إلى نظام الحكم الرئاسي في تركيا.

وقال قولات، خلال مشاركته على إذاعة «آر إس إف أم» التركية RS FM، إن 1 من كل 3 شاركوا في الاستطلاع، أعربوا عن ندمهم للتصويت لـ«العدالة والتنمية»، خلال انتخابات عام 2018، وتمنوا لو كان بإمكانهم تغيير تصويتهم.

وأضاف قولات، أن معظم من قالوا هذا هم من أنصار الحزب الحاكم، واعتبروا حزب الخير وحزب المستقبل وحزب ديفا هي وجهتهم الجديدة، وفقا لما ذكره موقع «تركيا الآن».

وأكد قولات على حدوث زيادة في المنجذبين لحزب الخير، حيث شهد الحزب زيادة قدرها 3 أو 4 نقاط، موضحا أن حزب الخير هو عنوان الانتقال لبعض أعضاء «العدالة والتنمية»، وربما يحصل على أصوات من حزب «الحركة القومية».

وفي سياق آخر، رصدت كاميرات المراقبة في أحد المساجد بتركيا، لحظة وفاة درويش يلدريم صديق رئيس الوزراء السابق، زعيم حزب السعادة الراحل نجم الدين أربكان، أثناء الصلاة.

وكان يلدريم يؤدي الركعة الأخيرة من الصلاة داخل أحد مساجد مدينة بايبورت شمال شرقي تركيا، عندما رصدت الكاميرات لحظات وفاته.

ويعد يلدريم من أبرز أصدقاء أربكان، كما أنه أحد الأسماء البارزة في مجتمع الرؤية الذي تأسس عام 1969 بقيادة أربكان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرجل يعاني من أمراض في القلب قبل وفاته، فيما أثار الفيديو تفاعلا كبيرا على منصات التواصل حيث تم تداوله بشكل واسع، فيما رثاه عدد من المشاهير ورجال السياسية الأتراك.