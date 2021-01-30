«هناخد القديم بـ20 ألف».. عسكر: تشكيل لجنة لتسعير التوك توك الكهربائي

قال المهندس جمال عسكر، المستشار الفني لشركة دوليبات مصر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إنه جاري تشكيل لجنة تسعير «التوك توك» وبيان قيمة المقدم، وخطوات استبداله بمركبات كهربائية، ضمن خطة لإحلال مليون «توك توك».

وأضاف «عسكر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه اللجنة ستعمل على مراجعة الأسعار وإحلال «التوك توك» القديم بإعادة تصنيعه وبيعه في دول أخرى، مؤكدا أن الهدف هو الحفاظ على حق المواطن.

وواصل «عسكر» قائلاً، «كمثال للشرح، سنأخذ التوك توك القديم بـ20 ألفا من أصحابه، وتسليمهم آخر كهربائيا مع سداد باقي المبلغ من جانبهم بعد ذلك»، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم تسعير «التوك توك» الكهربائي البديل.

وأوضح المستشار الفني لشركة «دوليبات إيجيبت»، المنتجة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» و«بوابة مصر الرقمية»، قائلاً: «عندنا 6 ونص مليون توكتوك في مصر، وكل توك توك بيشتغل عليه 8 أشخاص، وعليه فإن تقنين وضع التوك توك وتحديد أماكن سيره في محافظات الجمهورية أمر ضروري، ويوفر فرص عمل للشباب».

وأعلن «عسكر» عن إتاحة الشراء للمواطنين بالتقسيط، بالتعاون مع القطاع المصرفي المتمثل في عدة بنوك، على رأسها «الزراعي المصري، ومصر، وCIB، والأهلي المصري» أسوة بالسيارات الكهربائية التي جرى طرحها قبل أيام.

ووقعت «دوليبات مصر» بروتوكولات تعاون مع نقابة المهندسين لإنشاء 28 مركز تدريب بالمحافظات الجمهورية المختلفة، لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، بجانب إنشاء من 400 إلى 1000 مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن؛ لمتابعة العملاء والموزعين، وتقديم خدمات ما بعد البيع.