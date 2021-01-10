سائق «توكتوك» وراء اختفاء «طفل أوسيم».. حاول الاعتداء عليه جنسيا ثم قتله

صباح الخميس الماضي، خرج الطفل فهد من منزل أسرته بشارع السوق ببشتيل البلد لشراء بعض الأغراض من السوق.. قصد المحل الذي اعتاد الذهاب إليه.. كان يسير ضاحكا يجري تارة ويسير بخطوة معتادة تارة أخرى، كما بيّنته كاميرات المراقبة، إلا أنه قابل سائق توك توك كان يوصله للمدرسة العام الماضي، فعرض الأخير توصيله.. استجاب الطفل له، فكانت بداية النهاية بأبشع طرق القتل بسبب نزوة تحكمت فى سائق التوك توك، والذي اصطحب «فهد» إلى مكان غير مأهوال وتعدى عليه جنسيا وقتله، وظلّ الأمر غامضا، حتى تمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية من حل لغز الواقعة.

يومين اختفاء

تلقى قسم شرطة أوسيم، بلاغا من والد الطفل أفاد فيه أن نجله البالغ من العمر 8 سنوات، تغيب عن المنزل بعد خرج لشراء بعد الطلبات من السوق، وتم إخطار اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتحديد مكان الطفل.

استغاثة وكاميرات مراقبة

بالتزامن مع بدء فريق أمني عملية البحث عن الطفل، سلكت أسرة «فهد» طريقا آخر بنشر صوره على «فيسبوك»، وأرفق أحدهم صورة الطفل مع صورتين تم تفريغهما لكاميرا مراقبة يظهر فيها الطفل، ظهر الخميس، وهو في الشارع، وانتشرت صورته في عشرات الحسابات، وذلك بالتزامن مع وصول معلومات بوجود شبهة جنائية في الحادث، أكدتها التحريات السرية التي باشرتها المباحث.

سائق توك توك

التحريات أكدت أن الحادث به شبهة جنائية، وأن سائق توك توك اصطحب الطفل في توقيت يتزامن مع الوقت الذي اختفى فيه وقاله والده في محضر الشرطة.. وأفادت التحريات أن السائق يقيم في بشتيل، حيث حددت الشرطة أماكن تواجده وتردده، وألقت القبض عليه.

محاولة تعد جنسي وقتل

واجهت الشرطة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، فاعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة، وكشف عن تعديه جنسيا على الطفل ثم قتله خشية افتضاح أمره، وقال المتهم إن المجني عليه استقل معه التوك توك لتوصيله، وإنه استدرجه إلى شقة تحت التشطيب بأحد العقارات، بغرض التعدي عليه جنسيا، وعقب وصولهما قاومه الطفل وحاول الاستغاثة فخنقه حتى الموت.

مكان الجثة

وسجّل فريق البحث اعترافات المتهم التي أدلى بها، واصطحبه إلى مكان الواقعة، حيث أرشد عن مكان جثة فهد داخل إحدى غرف الشقة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بتشريح الجثة، وصرّحت بدفنه، كما أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة الواقعة.