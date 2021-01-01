أجهزة كمبيوتر وقطع غيار سيارات بأسعار رخيصة.. تفاصيل مزاد 17 يناير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عبر بوابة التعاقدات العامة الحكومية، مزادا علنيا لبيع بضائع جهات حكومية، وذلك يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، على أن تقام جلسة المزاد الساعة 12 ظهرا، في قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وتستعرض «الوطن» تفاصيل المزاد والبضائع المتاحة به على النحو التالي:

تفاصيل البضائع المتاحة في المزاد

والبضائع المتاحة بالمزاد هي هواتف محمولة، أجهزة كمبيوتر، قطع غيار سيارات، رصاص، حديد وزهر خردة، كراسي، بطارية، كاوتش، أجهزة ومستلزمات طبية، ورق دشت، كتب دراسية، طابعة، مستلزمات وأداوت سباكة، مروحة، ماكينة ري، مقطورة، ماكينة تصوير مستندات، تكييف، ألمونيوم.

ويدفع المتقدم مبلغا نحو 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات، دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويعتبر شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، فيجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي، وحددت الهيئة سعر الكراسة 400 جنيه.

وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد أعلنت تنظيم مزاد لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع البيوع الجمركية مطار القاهرة وغمرة وملاحقه الخارجية، يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، التي تمشل بيع سيارات جمرك مطار القاهرة صالون ونقل وبيك أب وجيب ماركات شيفروليه، تويوتا، بورش، هيونداي، اسكودا، لاندروفر، BMW، فورد، دودج، مرسيدس، فولكس، أودي، جيب شيروكي، داتسون، وبضائع جمرك البيوع الجمركيه مطار القاهرة وجمرك غمرة والملاحق الخارجية وهي مستلزمات اتصالات، طابعة، فلاشة، رواتر، تليفون محمول، كاميرا، ريسفير، ملابس، أحذية، قطع غيار سيارات، وغيرها.