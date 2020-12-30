BMW ومرسيدس.. مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة 13 يناير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع البيوع الجمركية مطار القاهرة وغمرة وملاحقه الخارجية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 10 صباحا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

أولا: سيارات جمرك مطار القاهرة.

صالون ونقل وبيك أب وجيب ماركات: «شيفروليه - تويوتا - هيونداي - اسكودا - ايسوزو - لاندروفر- BMW - بورش - هوندا - فورد - دودج - مرسيدس - فولكس - أودي - جيب باترويت - جيب شيروكي - كرايسلر - داتسون - همر».

ثانيا : بضائع جمرك البيوع الجمركيه مطار القاهرة وجمرك غمرة والملاحق الخارجية: «مستلزمات اتصالات - طابعة - اسكنر - بوردة - فلاشة - رواتر - تليفون محمول - كاميرا - ريسفير - ملابس - أحذية - قطع غيار سيارات - شنط - ساعة - نظارة - سجائر - تبغ».

وأشارت الهيئة إلى أنّه في حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.