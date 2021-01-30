«صناع الخير»: لأول مرة تنظر القيادة السياسية لتطوير الريف منذ محمد علي

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن القيادة السياسية تنظر للريف المصري، بهذا الشكل المتكامل من التنمية، لأول مرة منذ عهد محمد علي، والذي دعى لحفر الترع في المحافظات المصرية، وهناك العديد من الكفور والنجوع غير المسجلة والمخططة على مستوى الجمهورية.

ضخ الدورة الاقتصادية في المجتمع الريفي والقرى تساعد على تحقيق النهضة

وأضاف «زمزم»، خلال استضافته بالبرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ضخ الدورة الاقتصادية في المجتمع الريفي والقرى تساعد على تحقيق النهضة فيما بين المواطنين، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نادى بتدخل المقاولين في تلك القرى للمساعده في تطوير تلك المناطق لتحقيق سرعة في إنجاز بعض المشروعات، وكذا مشاركتهم في تنميه قراهم.

توفير شبكة اتصالات حديثة في مدارس

وأوضح أنه سيتم توفير شبكة اتصالات حديثة في مدارس القرى التي يتم إجراء التطوير بها، وسيتم حل مشكلة الصرف الصحي والطرق غير الممهدة في تلك القرى: «دخول القوات المسلحة هي دفعة كبيرة وقوية لتنفيذ مثل تلك المهام التي نادى بها الرئيس السيسي، ويحضر الشباب مع مشايخ القرية ويوفروا قطع للأراضي لصنع مشروعات خدمية، وهو ما يسهل الكثير».

فقدان الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية بات شيئا متوارثا

وأكد أن فقدان الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية بات شيئا متوارثا، ولكن حاليا تسعى القيادة السياسية إلى تغيير تلك النظرة الخاصة ببعض المواطنين تجاه رؤيتهم للقيادة السياسية عبر إنجاز المشروعات القومية، وعادة الرئيس السيسي الحميدة هي عدم الحديث عن المشروعات القومية إلا بعد الانتهاء منها: «متابعة الوزراء المعنين بالملفات بأنفهسم هو الأساس بالتغيير».

وأشار إلى أنه منذ دقائق انتهى اجتماع شارك فيه كل الجهات المعنية في محافظة قنا وزيارة كل القرى لتنفيذ التطوير، حيث إن الشباب لديهم طاقات كبيرة يجب استغلالها في تطوير القرى المصرية في كل المحافظات.