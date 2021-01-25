«التخطيط» تكشف كيفية تحقيق التنمية المستدامة في القرى المصرية

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الفلسفة الاقتصادية التي كانت تقوم عليها الدولة في السنوات السابقة كانت تسير على نهج التقاط الثمار، أما التنمية المستدامة تشمل مشاركة المواطن في وضع الخطط وتقييم الأداء، موضحًا أن هناك عدالة في توزيع الموارد بناء على معايير، وتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

مصر لها السبق بين دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TEN»، أن مصر لها السبق بين دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من مجالات الحياة الصناعية والبيئية والاجتماعية، كما أن مصر قطعت شوطا كبيرا من الاعتماد على موازنة البنوك إلى الاعتماد على موازنة البرامج والشركات، وهذا بالتوافق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

إطلاق أول منظومة رقمية من خلال المعلومات الجغرافية بشكل مميكن

وأشار مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أنه تم إطلاق أول منظومة رقمية من خلال المعلومات الجغرافية بشكل مميكن، لمعرفة المشروعات بالمحافظات وحجم الإنجاز بها، أبرزها مشروعات الصرف الصحي والقطاع الصحي في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الخدمات التعليمية في القرى المصرية، ورصف الطرق المحلية، وتحسين المؤشرات الاتصالية بين المركز والمدينة.

حجم المجهود في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخم جدا

من ناحية أخرى، أكد المهندس علاء السفطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم المجهود في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها توجه ضخم جدا، حيث يوجد إحلال للواردات، وبناء عليه سيكون هناك قائمة واضحة للواردات وقيمتها، وكيفية صناعتها محليا، مؤكدًا أن القيادة السياسية حديثها واضح جدا، لكن نحتاج الجهاز التنفيذي يبدأ العمل على هذا الحديث.

وأشار السفطي، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إلى أن دور القيادة السياسية هو إعطاء توجه، والباقي دور الدولة والحكومة والجمعيات الأهلية وغيرها.