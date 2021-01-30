عبد الخالق: بدء حملة تأييد مرشحة مصر لمنصب مفوض الطاقة بالاتحاد الأفريقي

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إن مصر تُكثف جهودها لتفعيل حملة كسب التأييد لدعم المرشحة المصرية الدكتورة أماني أبو زيد، لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، موضحًا أن هذا المنصب من أهم المناصب في الاتحاد الأفريقي، حيث إن مستقبل أفريقيا مرتبط بالتقدم الذي يُحرز على صعيد التنمية الأفريقية والمُعجل للاندماج القاري الأفريقي المنتظر.

أماني أبو زيد تشغل حاليا منصب المفوضة منذ عام 2017

وأضاف «عبد الخالق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، ويُعرض على شاشة «Extra news»، أن الدكتورة أماني أبو زيد، تشغل حاليا منصب المفوضة منذ عام 2017، وقد أبلت بلاءً حسنًا للغاية، مؤكدًا أن مصر تولت هذا المنصب في ثلاثة دورات متتالية، وتم اتخاذ قرار بإعادة ترشيحها مرة أخرى في الانتخابات التي ستجرى في 6 فبراير المقبل.

الدولة المصرية تقف على أرض صلبة

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إلى أن هناك حملة تأييد واسعة حتى الآن للدكتورة أماني أبو زيد، لكن إجراء الانتخابات لها طريقة معقدة للغاية، لكن الحملة المصرية تُجرى على قدم وساق، كما أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، يُجري بعض اللقاءات بين الوفود والبعثات الأفريقية لدعم أماني أبو زيد، موضحا «نحن نقف على أرض صلبة».

اجتماعات الاتحاد الأفريقي تُعقد افتراضية بسبب كورونا

وأوضح عبد الخالق، أنه نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، تُعقد الاجتماعات الأفريقية حتى الآن بشكل افتراضي، وهناك تقدير كبير في الأوساط الأفريقية بكفائة الدكتورة أماني أبو زيد، حيث إن لديها رؤية متكاملة للغاية في كل أصعدة البنية التحتية والنجاحات والمشروعات المطروحة داخل الاتحاد الأفريقي، سواء في الربط القاري والطرق وسوق النقل الجوي الموحد.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إلى أن أماني أبو زيد، لديها خطة ورؤية لجعل افريقيا ذكية والعمل على التحول الرقمي، فضلًا عن مشروعات طموحة للغاية.