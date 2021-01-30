الأمانة العامة لجائزة «أفضل العرب» تُكرم محمد الإتربي ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي لعام 2020

اختارت الأمانة العامة لجائزة «أفضل العرب» محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذى عربى لعام 2020، للمرة الثالثة، حيث سبق له الحصول على الجائزة عامَى 2017 و2018.

وأوضح بنك مصر فى بيان أن تكريم محمد الإتربى ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذى عربى عام 2020 جاء خلال فعاليات الاحتفال الافتراضى عبر تقنية الفيديو كونفرانس الذى أقامته الأمانة العامة للجائزة، حيث يتم منح الجائزة للشخصيات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد والتنمية الشاملة، وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الرؤساء التنفيذيين العرب الذين شكّلت تجربتهم الإدارية منعطفاً فى مسيرة الحياة وكانت الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد وحركة التقدم والتنمية الشاملة.

وأشار البيان إلى أنه تم اختيار المرشحين ضمن القائمة وفقاً لمعايير عدة، من أهمها: قياس مدى تأثيرهم فى مجتمعاتهم، والقوة الإيجابية، ومدى المساهمة فى تحقيق الأهداف على مستوى الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى معايير كمية وتطبيقية وضعها خبراء متخصصون، وقد بثت إدارة لجنة جائزة فخر العرب مراسم احتفالية تكريم الشخصيات العربية مباشرة من مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وتسليم الجائزة للفائزين ممن لم يتمكنوا من الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع من الموجة الثانية لفيروس كورونا فى ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة فى حركة السفر لمواجهة الفيروس.

يُذكر أن محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حاز العديد من الجوائز التكريمية نظراً لدوره البارز فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ومن تلك الجوائز جائزة «فخر العرب 2020» فئة القيادة المصرفية المتميزة، والتى يتم منحها للشخصيات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد والتنمية الشاملة، وحصوله على جائزة «BT 100» للشخصيات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد المصرى لعام 2019 وذلك للعام الثالث على التوالى من مجلة بيزنس توداى، كما حصل على جائزة أفضل مصرفى عام 2018 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

«بنك مصر» يحصد 5 جوائز من مجلة «ذا يوروبيان البريطانية» في مجال قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية

وأضاف البيان أن بنك مصر حصل مؤخراً على العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال، حيث حصل على لقب «أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة «البنك الأكثر ابتكاراً فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة «أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

كما حصل بنك مصر هذا العام على جائزة «أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لعام 2020»، من مجلة جلوبال فاينانس، بالإضافة إلى جائزة «عملية العام (التمويل الإسلامى) أفريقيا - 2020» من مجلة ذا بانكر العالمية، و«جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامَى 2019 و2020» من مجلة إنترناشيونال بيزنس، وجائزة «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامَى 2019 و2020» من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وفى مجال المسئولية المجتمعية حصل البنك على جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر» من مجلة إنترناشيونال بيزنس للأعوام 2018 و2019 و2020، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر لعامَى 2019 و2020» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر لعامَى 2019 و2020» من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2020» من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلى العالمية.

وحصد بنك مصر جائزة «عملية العام للتوريق فى أفريقيا» لعامَى 2019 و2020» من مجلة ذا بانكر العالمية، وعدة جوائز من مجلة جلوبال براندز وهى جائزة «أفضل علامة تجارية للشركات - مصر» لعامى 2019 و2020، وجائزة «أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية - مصر 2020»، وجائزة «أفضل علامة تجارية لخدمة العملاء - مصر 2020»، كما حصل بنك مصر على جائزة «أفضل علامة تجارية مصرفية للعام - مصر 2020» من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، بالإضافة إلى حصوله على تصنيف متقدم فى قائمة التصنيف العالمى لأفضل 1000 بنك فى العالم من مجلة ذا بانكر العالمية - مؤسسة «فاينانشال تايمز»، وجائزة «بنك العام فى الابتكار الرقمى - فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020» من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

وعلى صعيد آخر، حصد بنك مصر 5 جوائز من مجلة ذا يوروبيان البريطانية فى مجال قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية كأفضل بنك فى إدارة الخزانة، أفضل بنك فى إدارة السيولة، أفضل بنك فى أدوات الدخل الثابت، أفضل بنك فى استبدال العملات الأجنبية، وأفضل بنك مقدم للسيولة فى مجال استبدال العملات الأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021.

وأوضح البنك فى بيان أن هذه الجوائز تُمنح للبنك الفائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية التى يتم من خلالها تحليل نتائج البنك بموجب أدائه، حيث جاءت التقييمات الخاصة بالفوز استناداً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات، حيث تقوم مجلة ذا يوروبيان البريطانية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة.

وتوجت جوائز مجلة ذا يوربيان البريطانية لبنك مصر مجهودات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية فى الفترة الأخيرة، حيث يلعب قطاع الخزانة فى بنك مصر دوراً مهماً فى إدارة السيولة من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، واستثمار الفائض لتعظيم العوائد وإدارة مستويات المخاطر، وعلاوة على ذلك يقدم القطاع حلولاً متخصصة، لا تقتصر على المنتجات والخدمات، وذلك باستخدام أدوات مالية وهندسية مختلفة، كما أنه من أفضل المتعاملين النشطين فى تغطية إصدارات وزارة المالية لخدمة الدين العام، والحفاظ على مكانة عالية فى السوق الثانوية، وفقاً لبيان البنك.