الحشد الشعبي يصد هجوما لـ«داعش» شمالي بابل

أعلن «الحشد الشعبي» العراقي، اليوم، عن تصديه لهجوم من تنظيم «داعش» الإرهابي، في جرف النصر شمالي بابل جنوب العاصمة العراقية «بغداد».

وكان العراق أعلن في 2017 تحقيق النصر على «داعش» الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم المتطرف في صيف 2014.

ولايزال تنظيم «داعش» الإرهابي، يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة، كما أن مخلفاته من العبوات الناسفة والألغام لازالت تسبب أضرارًا للعراقيين، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

وقال الحشد في بيان، إن قيادة عمليات الجزيرة التابعة له تصدت لهجوم لفلول «داعش» الإرهابي في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل، وفقًا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

ركعتين للقصاص من تنظيم «داعش»

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال في وقت سابق، خلال استقباله عوائل ضحايا تفجيري «ساحة الطيران» الإرهابيين، إنه صلى ركعتين للقصاص من تنظيم «داعش» الإرهابي ردًا على التفجيرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشهدت «بغداد»، في 21 يناير الجاري، تفجيرين إرهابيين في سوق للملابس المستعملة بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة «بغداد» ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

مقتل أبو ياسر العيساوي نائب زعيم «داعش»

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 28 يناير الجاري، مقتل أبو ياسر العيساوي نائب زعيم «داعش» الإرهابي في عملية استخبارية نوعية.

وأمس الجمعة، قتل طفل عراقي وأصيب 4 آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة ديالي، الواقعة في شرقي العاصمة العراقية «بغداد».

من جانبها، أعلنت قيادة «عمليات البصرة»، اليوم، القبض على 19 مطلوبًا للقضاء مع ضبط مجموعة من الاسلحة غير المرخصة ضمن عملية «الوعد الصادق»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».