بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة علي طريق مدينة أخميم الجديدة، دائرة مركز أخميم بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة أجرة في اتجاه مدينة أخميم الجديدة دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من فرحه مبارك محمد، 21 سنة، بسحجات وكدمات، نرمين صابر قدري، 4 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم، بشاير عبد الوهاب أحمد، 25 سنة، بجرح قطعي أعلى العين اليمني، علي قدري قاسم، 12 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، قدري قاسم عبداللاه، 62 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رحمة صابر قدري، عامين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.