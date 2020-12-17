جنازة 5 الصبح.. الآلاف يشيعون ضحايا حادث سوهاج بالصرخات والدموع (فيديو)

شيع الآلاف من أهالي قرية البلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، عقب صلاة فجر اليوم الخميس، جثامين أبناءها ضحايا حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس على الطريق الزراعي الشرقي، فيما يرقد 6 مصابين داخل غرف العناية المركز لتلقي العلاج اللازم.

وخرجت القرية عن بكرة أبيها، بعد أن خيم عليها الحزن وضربها الصمت الأليم، وأصبح لا صوت فيها يعلو فوق كلمات الوداع في جنازة مهيبة شاركت فيها بعض القرى المجاورة، بعد أن صرحت النيابة بدفن جثث الضحايا، لعدم وجود شبهة جنائية.

وشهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، حادثًا مروعًا بين أتوبيس ركاب وسيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الكشح، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، يقيمون بقرية البلابيش المستجدة، وإصابة 6 آخرين.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الكشح.

وانتقل الي مكان الحادث نائب مدير الامن، مدير إدارة البحث الجنائي ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط إدارتي المرور والحماية المدنية بسوهاج ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة عصفور أحمد عوض، 45 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بأتوبيس عام قنا، تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة، قيادة «ربيع.م.م»، 45 عامًا، ويقيم في قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع حاتم فريد عبدالمجيد، 23 عامًا، وأحمد البس جاد، 19 عامًا، وفارس علي، 30 عامًا، ووليد محمد أمين، 24 عامًا، والأنور علي غلاب، 50 عامًا، وحسام الأنصاري أحمد متولي، 24 عامًا.

وأصيب عبدالرحمن راضي، 28 عاما، ومحمود حامد، 35 عاما، ومحمود عبد اللاه، 35 عاما، وعصفور أحمد أبو عوف، 24 عاما، وفج النور عبدالشافي، 50 عاما، وتاج الدين جاد الرب، 31 عاما.

وأعلنت مديرية الصحة بسوهاج، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، فور وروود بلاغ بالحادث، ودفع مرفق الإسعاف بـ16 سيارة، وانتقلت قيادات مديرية أمن المحافظة، والسكرتير العام للمحافظة، إلى مكان الحادث، وتجمع الأهالي بأعداد كبيرة في المنطقة للمساعدة في استخراج الجثث والمصابين من السيارة الميكروباص.