«فيفا» ينصف المغرب ويخلص «الحدادي» من «فخ» إسبانيا

أنصفت الملاحظات التوضيحية الأخيرة التي صدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمرتبطة باللاعبين مزدوجي الجنسية، اللاعب منير الحدادي.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر في الاتحاد المغربي لكرة االقدم، قوله إن منير الحدادي سيكون بوسعه اللعب لمنتخب المغرب.

ومن المتوقع أن يجري استدعاء مهاجم إشبيلية الإسباني، لمعسكر أسود الأطلس المقبل، بعد استفادته من الملاحظات التوضيحية الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المرتبطة باللاعبين المزدوجي الجنسية.

وسيستدعى الحدادي إلى المنتخب المغربي في الفترة المقبلة من أيام الاتحاد الدولي المخصصة لخوض المباريات الدولية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب المغرب مواجهة ضد موريتانيا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، في 22 مارس المقبل.

وتضمنت مذكرة الفيفا التي أرسلت إلى جميع الاتحادات الرياضية، مجموعة من الملاحظات التوضيحية، حول قانون تغيير جنسية اللاعب والمصادق عليه من قبل الجمعية العمومية في سبتمبر الماضي.

تعديل لقجع

ومن بين هذه الملاحظات، التعديل الذي طالب به رئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع بخصوص السماح للحدادي بالانضمام للمنتخب، بعد تطابق حالته مع الملاحظات الجديدة.

ويمكن للحدادي أن يرتدي قميص منتخب المغرب، بما أنه لم يمثل منتخبه السابق إسبانيا بعد بلوغه 21 عاما، وانقضت 3 سنوات على مشاركته الأخيرة معه.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) رفضت في نوفمبر الماضي استئناف لاعب برشلونة الإسباني السابق، بعد حرمانه من قبل الفيفا من تمثيل منتخب بلده الأم المغرب.

وشارك الحدادي في معسكر سابق مع المغرب في ضواحي العاصمة الرباط قبل وديتي السنغال والكونغو في أكتوبر الماضي، إلا أن قرار الاتحاد الدولي حرمه من تمثيل بلاده.

ولعب الحدادي (25 عاما) مع المنتخب الإسباني الأول، مباراة واحدة، عندما أشركه المدرب فيسنتي ديل بوسكي بديلا في الدقيقة 79 ضد مقدونيا (5-1).

وكانت هذه المشاركة الوحيدة في الثامن من سبتمبر عام 2014 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016، وكان وقتها في ذروة انطلاقته الكروية مع برشلونة.