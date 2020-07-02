"الفقي".. مصري نجح في قيادة منتخب المغرب في الكاراتيه لقمة أفريقيا

نجح في مجال الكاراتيه وأصبح نموذجا كبيرا في الحصول على البطولات وقت أن كان لاعبا وحتى بعد أن أصبح مدربا واستطاع تسطير إنجازات جديدة وأرقام خاصة حتى مع منتخب المغرب الذي يدربه الآن، إنه السيد فتحي الفقي ابن قرية كمشيش بمحافظة المنوفية.

يقول الفقي: "لعبت كاراتيه في سن 10 سنوات في مركز شباب القرية لأن كنت أرى اللاعبين يتدربون من خلف البوابات فقررت الانضمام إليهم، وحصلت على أول بطولة تحت سن 11 سنة على مستوى المحافظة وحصلت على ماجستير التربية الرياضية تخصص تدريب كاراتيه".

يقول "الفقي" في تصريحاته لـ"الوطن": "تنقلت بين الأندية في مصر وفي عام 2001 كانت بداية المشاركات الدولية مع منتخب مصر الأول في وزن 75 كيلو وحصلت على بطل العرب وأفريقيا والبحر المتوسط وحصلت على برونزيه العالم كبار كأول لاعب مصري وعربي وأفريقي يحقق ميدالية عالمية في وزن 75 كيلو وبطولات أخرى كثيرة، واعتزلت اللعب 2006 وتوليت شرف تدريب منتخب مصر كأصغر مدرب منتخب في تاريخ مصر حيث كان عمري 26 سنة وقتها وبدأت تدريب منتخب تحت 18 سنة.

"ثم تنقلت بعد ذلك بين الأندية والمنتخبات في مصر وأفريقيا وأوروبا حتى 2012 بالكويت ثم العودة لتدريب منتخبات مصر للكبار حتى عام 2017 وبعد تحقيق إنجازات كبيرة منها الحصول على ذهبية أوليمبية تاريخية لمصر في أوليمبياد الأرجنتين رحلت لتولي مدير فني منتخبات المغرب وحصلت مع المغرب لأول مرة في تاريخها على المركز الأول في أفريقيا في دورة الألعاب الأفريقية وعدد من البطولات الأخرى" هذا ما أكده الفقي لـ"الوطن" في تصريحاته.

وأوضح "الفقي" أنه يهوى كتابة الشعر، مضيفا أنه حصل على وسام الرياضة من رئيس جمهورية مصر العربية عام 2018، مضيفا أن أهم البطولات الدولية له هي تمثيل مصر في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب 2018 في أول مشاركة للكاراتيه في الدورات الأوليمبية وكأول مدرب في تاريخ مصر وحصلت مصر على الميدالية الذهبية، والحصول على ذهبيات وفضيات وبرونزيات عالمية في جميع مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات والكبار بنين وبنات.