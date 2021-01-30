عمرو يوسف وكندة علوش يقدمون العزاء في محمد الصغير

وصل، منذ قليل، النجم عمرو يوسف بصحبة زوجته النجمة السورية كندة علوش لتقديم واجب العزاء في مصفف الشعر محمد الصغير، والمقام حاليا في منزله في السادس من أكتوبر، وحضر أيضا كل من دنيا عبد العزيز وأمير شاهين ونادية الجندي ومنى الشاذلي وزينة.

وسبق وحضر جمال مبارك وأحمد حلمي ورامز جلال ومحمد هنيدي ومحمد جمعة، ووصل أيضا علا رشدي وماجد المصري وأحمد داوود وأحمد رزق وزوجته وعماد زيادة وأبو وزوجته نهال لتقديم العزاء.