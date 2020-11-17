حسن يوسف عن شائعة مرضه: اشمعنى الفنانين.. ما عمرو أديب يفصّل 4 أحصنة

مازح الفنان القدير حسن يوسف، الإعلامي عمرو أديب، بعد تداول شائعات حول تدهور حالته الصحية ومرضه خلال الفترة الماضية، معلنًا رفضه ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من تروّيج للشائعات، وأخبار كاذبة حول وفاة الفنانين.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "إشمعنى الفنانين؟! مجابوش حد من الإعلام، وعمرو أديب يفصّل 4 أحصنة محدش جاب سيرته ولا بيتكلم عنه ليه".

وتابع ضاحكًا: "محدش بيجيب سيرة عمرو أديب ليه، أنا عارف إنه مش هيسكت وهيطلع يرد عليا".

وأكّد أنَّ حالته الصحية على ما يرام، نافيا بذلك ما تردد حول شائعة مرضه، موضحًا: "صحينا امبارح على الخبر بتاع المرض ده، ولسة بنفتح التليفون، لقيتهم مموتين شمس البارودي وبيقولوا لها وداعًا شمس البارودي، كل يوم يختاروا لهم حد يموتوه".

وحول الشائعات، أوضح حسن يوسف، أنَّ النبي محمد عليه الصلاة والسلام حرم أن يروع الإنسان زميله، متابعًا: "يحكى أن صحابيًا حصل على سلاح صحابي آخر في أثناء إحدى الغزوات مستغلًا خلوده إلى الراحة، فلما سُئل النبي عن هذا الأمر قال لا يروّع المسلم أخاه المسلم، ومن يطلقون شائعات المرض والموت، فهم يروعون الناس".

وأردف: "كل أهلنا اتخضوا لما قرأوا الشائعات، لكن كل نفس ذائقة الموت ومن يطلقون هذا النوع من الشائعات لا يقولون شيئا جديدًا، وربنا قال للنبي أفإن مِت فهم الخالدون؟!".

وحول الجرائم التي عرضتها مقدمة البرنامج في حلقة "مساء دي إم سي"، عقّب "يوسف" قائلًا: "عرضتِ مصائب في المجتمع، وهناك من قتل أطفالًا وهناك من قتل صديقه، فهل أصبحنا مجتمعا منزوع الضمير والأخلاق.. كدة بقينا مجتمع لا عنده ضمير ولا أخلاق، فين الضمير والأخلاق؟! يا جماعة افتحوا المصحف شوية".