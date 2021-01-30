عاجل.. حبس والد «طفلة التعرية» بالدقهلية 3 سنوات غيابيا في ضرب الأم والجد

قضت محكمة جنح نبروة، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، بمعاقبة والد «طفلة التعرية» غيابياً، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، والتعويض المدني المؤقت، في قضية ضرب الأم وجد الطفلة، في شهر أكتوبر 2020، وبراءة الجد من قضية ضرب والدة المتهم.

أصدرت المحكمة قرارها بحبس «رمضان حسنى رمضان»، وشهرته «رمضان أبو الشحم»، 34 سنة، ومقيم بقرية «بانوب،» التابعة لمركز نبروه، والمعروف بـ«والد طفلة التعرية»، والذي تعدى على والدة الطفلة وجدها، خلال شهر أكتوبر الماضي، بالضرب نتيجة الخلافات بينهم، وتداولت القضية إلى أن صدر حكم أول درجة اليوم، ولم يتمكن المتهم من الحضور من محبسه، على ذمة قضية الفيديو المتداول بتعربة طفلته «السيدة»، والتي تبلغ من العمر 14 شهراً.

وتقدمت «أمال ب.م.»، زوجة المتهم، ببلاغ ضده تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب، وقدمت تقريراً طبياً يثبت إصابتها بكدمات في الساعد الأيمن واليد اليسرى والفخذ الأيمن والرقبة من الخلف، علاوة علي سحجات بالكوع الأيسر والعضد الأيسر، وذلك في الواقعة التي يعود تاريخها إلى يوم 24 أكتوبر الماضي.

وفي نفس القضية، تقدم جد الطفلة لوالدتها، ويُدعى «البسيوني م. ف.»، ببلاغ يتهم فيه زوج ابنته بالتعدي عليه بالضرب والعض، وحصل علي تقرير طبي يثبت إصابته بعضة في الخد الأيمن، وعضة في الكتف الأيسر، إضافة إلى إصابته بكدمات وسحجات في الوجه واليد اليسرى.

وقال محمد عبد المنعم أبو خطي، محامي الأم والجد، إن الزوج كان دائم الاعتداء بالضرب على الزوجة ووالدها، وحرروا ضده محضراً في أكتوبر الماضي، وفي نفس الوقت قامت والدة المتهم، وتُدعى «السيدة أ. أ.»، 61 سنة، بلاغاً تتهم فيه والد زوجة ابنها وآخرين، بالتعدي عليها بالضرب، إلا أن التحقيقات أثبت أنه محضر كيدي وقضت المحكمة فيه بالبراءة.

وأضاف «أبو خطي»، قائلاً لـ«الوطن» أن المحكمة ستعلن المتهم في محبسه، لعمل معارضة في الحكم الصادر ضده، مشيراً إلى أن الزوج محبوس حالياً على ذمة التحقيقات في واقعة فيديو «طفلة التعرية»، لمدة 15 يوماً، ومن المتوقع أن تصدر جهة التحقيق قراراً بتجديد حبسه أوائل شهر فبراير القادم.