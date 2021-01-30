250 موقعا لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

قال إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يستهدف 26 محافظة، وجرى معاينة الأراضي التي سيقام بها المشروع وعددها 250 موقعا، بواقع أكثر من 10 آلاف فدان وسيتم قريبا معاينة الأراضي في شمال سيناء، لافتا إلى أن هناك 23 محافظة ستكون لها أولوية ثانية، وأخرى سيتم البدء فيها سريعا.

المشروع سيوفر وحدات لكل الفئات

وأضاف منسق عام صندوق تطوير المناطق العشوائية، خلال لقاء عبر «سكايب» ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن الدولة فكرت في كيفية الاستفادة من الأراضي غير المستغلة لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، سواء كانت أراضي الدولة أو قطاع أعمال، لعلاج مشكلة العمران في هذه المحافظات، نظرا لأن هذه المشروعات لها عوائد كثيرة، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو عمرانية أو أمنية، لتوفير وحدات سكنية لكل الفئات.

المشروع سيتضمن كل الخدمات والمرافق

وأشار منسق عام صندوق تطوير المناطق العشوائية إلى أن المشروعات التي يجرى إنشاؤها في المحافظات ستكون على غرار الأسمرات وبشائر الخير، بحيث سيتضمن كل الخدمات والمرافق التي يحتاجها المواطن، وخلق فرص عمل وفرص استثمارية، وخلخلة التكتل السكاني الكبير لنقل المواطنين في مناطق متطورة عمرانية.

المشروع سيخلق رصيد سكني لمعالجة العديد من المشكلات

وأوضح منسق عام صندوق تطوير المناطق العشوائية أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يأتي ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا، لافتا إلى أن مشروع تطوير العشوائيات حل العديد من المشكلات، ولاسيما مشكلة العمران وإيجاد رصيد سكني لمعالجة العديد من المشكلات التي تظهر بعد افتتاح محاور التنمية، حيث يتواجد بعض التعديات التي يتم إزالتها، ونقل سكانها للوحدات الجديدة.