الجامعات: امتحانات التيرم الأول ستكون وفق التعليم الهجين

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، وذلك تمهيدا لانطلاقتها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكدين أنها ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلون، إن امتحانات التيرم الأول في موعدها المحدد من قبل مجلس الوزراء بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، لافتا إلة أنها ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مؤكدا أنه سيتم تحقيق التباعد الاجتماعي في توزيع الطلاب على مقار اللجان.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم التشديد على عمداء الكليات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، فضلا عن التشديد على أن يكون لكل فرقة امتحان مادة واحدة في اليوم الواحد، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بإجراءات التطهير و التعقيم الدوري للمنشاءات.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن امتحانات التيرم الأول ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين المقرئ من قبل مجلس الوزراء قبل بداية العام الدراسي الجاري، لافتا إلي انه سيتم مراعاة تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة بدأت في إعلان جداول امتحانات التيرم الأول، مشيرا إلى أنها ستستمر قرابة شهر من انطلاقها.